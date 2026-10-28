Jedete slatkiše dok pijete antibiotike? Naučnici otkrili kako to može da vam napravi haos u stomaku

Nova studija objavljena u časopisu "Nature" otkrila je da šećer tokom antibiotske terapije može dodatno da naruši crijevnu floru i podstakne širenje potencijalno štetnih bakterija.

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Čokolada, kolači i drugi slatkiši mnogima su omiljena uteha kada se ne osjećaju dobro, ali nova studija pokazuje da pretjerani unos šećera tokom terapije antibioticima može dodatno da naruši ravnotežu bakterija u crijevima. Istraživači upozoravaju da bi ova kombinacija mogla da omogući širenje potencijalno štetnih mikroorganizama, zbog čega bi tokom liječenja trebalo da obratite pažnju i na ishranu.

Istraživanje objavljeno u naučnom časopisu "Nature" bavilo se uticajem ishrane na crijevni mikrobiom, odnosno zajednicu mikroorganizama koji žive u digestivnom sistemu i imaju važnu ulogu u održavanju zdravlja. Naučnici su analizirali podatke o 9.419 obroka koje su konzumirala 173 pacijenta tokom bolničkog liječenja transplantacijom krvotvornih matičnih ćelija. Kod 158 pacijenata pratili su i promjene u sastavu crijevnih bakterija. Rezultati su pokazali da je veći unos slatkiša i šećera tokom izloženosti antibioticima bio povezan sa izraženijim narušavanjem crijevnog mikrobioma.

Šta se dešava kada se spoje šećer i antibiotici?

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Antibiotici su neophodni u liječenju brojnih bakterijskih infekcija, ali njihov efekat nije ograničen isključivo na bakterije koje su izazvale bolest. Oni mogu da poremete i prirodnu ravnotežu mikroorganizama u crijevima, uključujući korisne bakterije koje pomažu u kontroli potencijalno štetnih mikroba.

Upravo u takvim okolnostima, pokazalo je istraživanje, ishrana bogata jednostavnim šećerima mogla bi dodatno da pogorša situaciju. Kod pacijenata koji su tokom antibiotske terapije konzumirali više slatkiša zabilježena je manja raznovrsnost crijevnih bakterija, uz povećanu zastupljenost bakterija iz roda Enterococcus. Pojedine vrste ovih bakterija mogu da izazovu ozbiljne infekcije, a neke su razvile otpornost na više antibiotika. Problem nastaje kada se poremeti prirodna mikrobna ravnoteža, jer potencijalno štetni mikroorganizmi tada mogu lakše da se razmnožavaju.

Istraživači provjerili rezultate i na miševima

Kako bi dodatno ispitali uočenu povezanost, naučnici su sproveli eksperimente na miševima. Životinje koje su dobijale saharozu, odnosno običan šećer, uz antibiotike imale su izraženije i dugotrajnije širenje enterokoka nego životinje koje su primale antibiotik bez dodatka šećera.

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Ovaj nalaz ukazuje na to da šećer može da doprinese promjenama u crijevnoj mikrobioti nakon primjene antibiotika. Ipak, važno je da se naglasi da istraživanje nije dokazalo da jedenje slatkiša direktno izaziva nastanak bakterija otpornih na antibiotike. Kod ljudi je utvrđena povezanost između ishrane i promjena u mikrobiomu, dok su eksperimenti na životinjama pružili dodatne dokaze o mogućem mehanizmu.

Postoji i važno ograničenje: istraživanje je obuhvatilo pacijente koji su prolazili kroz transplantaciju krvotvornih matičnih ćelija, uz intenzivno liječenje i primjenu antibiotika. Zbog toga rezultati ne mogu automatski da se prenose na sve ljude koji uzimaju antibiotike zbog uobičajenih infekcija.

Da li treba da izbjegavate slatkiše dok pijete antibiotike?

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Autori studije smatraju da bi smanjenje unosa hrane bogate jednostavnim šećerima tokom antibiotske terapije moglo da pomogne u ublažavanju štetnih promjena u crijevnom mikrobiomu. Ipak, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo da li takva promjena ishrane zaista poboljšava zdravstvene ishode kod pacijenata.

To ne znači da će jedna čokolada ili kolač da ponište dejstvo antibiotika ili da izazovu otpornost bakterija. Mnogo je važnije da izbjegavate pretjerivanje sa slatkišima, održavate raznovrsnu i uravnoteženu ishranu i pridržavate se uputstava ljekara o uzimanju terapije. Antibiotike treba da koristite isključivo prema preporuci zdravstvenog radnika, u propisanoj dozi i trajanju. Ishrana može da bude važan dio brige o zdravlju tokom liječenja, ali ne može da zamijeni pravilnu primjenu lijekova.

(Mondo)