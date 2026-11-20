Zaboravite na ribanje prljavih fuga! Ovaj pod sve više ljudi bira umjesto pločica, a razlog je odličan...

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Postoji jedan dio čišćenja koji mnogima posebno zadaje glavobolju, ribanje fuga između pločica. Vremenom mijenjaju boju, skupljaju prljavštinu i masnoću, a čak ni temeljno pranje ne vraća im uvijek prvobitni izgled. Upravo zato sve više pažnje privlači drugačije rješenje za uređenje doma: polimerni podovi, odnosno podovi od sintetičkih smola.

Ovakve podne obloge nekada su se uglavnom koristile u industrijskim objektima, fabrikama, skladištima i laboratorijama, ali su danas pronašle mjesto i u modernim stanovima i kućama. Njihova najveća prednost je to što stvaraju potpuno ravnu, neprekinutu površinu bez fuga i spojeva, zbog čega se mnogo lakše održavaju.

Šta su zapravo polimerni podovi?

Polimerni podovi predstavljaju bešavne podne obloge napravljene na bazi sintetičkih smola, najčešće epoksidnih ili poliuretanskih. Nanose se u tečnom stanju direktno na prethodno pripremljenu i izravnatu betonsku podlogu. Kada se stvrdnu, formiraju kompaktnu, glatku i nepropusnu površinu.

U zavisnosti od tehnologije izrade, mogu biti veoma tanki ili deblji nekoliko milimetara. Za stambene prostore najčešće se biraju samonivelišući, deblji premazi koji daju ujednačen izgled i dugotrajnu završnu obradu.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju polimerni podovi!

Vidi opis Nema više fuga i pločica, sve više ljudi stavlja ovaj praktičan pod: Evo koliko košta po kvadratu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 6 / 6 AD

Zašto ih sve više ljudi bira umjesto pločica?

Najveća prednost ovakvog poda jeste odsustvo fuga. Kod klasičnih pločica upravo su spojevi mjesta na kojima se nakupljaju prašina, prljavština, masnoća i vlaga. Kod polimernih podova tog problema nema, pa je za svakodnevno čišćenje uglavnom dovoljan običan mop i blago sredstvo za pranje.

Osim toga, ovakve površine imaju još nekoliko prednosti:

Jednostavno održavanje: Pošto nema fuga i skrivenih uglova, prljavština se ne zadržava između pločica, a čišćenje je znatno jednostavnije.

Otpornost na vlagu i fleke: Pravilno izveden i zaštićen polimerni pod ne upija lako prosutu tečnost, kafu, ulje i druge nečistoće.

Higijenska površina: Glatka i neporozna obloga ne pruža lako mjesto za zadržavanje prašine i nečistoća, što može biti prednost i za osobe osjetljive na alergene.

Pogodni su za podno grijanje: Polimerni podovi dobro provode toplotu, pa mogu biti dobar izbor za prostorije u kojima je ugrađeno podno grijanje.

Epoksidni ili poliuretanski – koja je razlika?

Prilikom izbora polimernog poda važno je znati da epoksidne i poliuretanske smole nemaju potpuno iste karakteristike. Epoksidni podovi su veoma tvrdi i otporni na habanje i hemikalije. Zbog toga se često koriste u garažama, podrumima, ostavama i radionicama. Ipak, manje su elastični i mogu promijeniti boju pod dugotrajnim uticajem jakog sunčevog zračenja.

Poliuretanski podovi smatraju se pogodnijim za dnevne sobe, spavaće sobe i kupatila. Elastičniji su, prijatniji na dodir i otporniji na UV zračenje, pa su dobar izbor za prostorije sa velikim staklenim površinama. Takođe mogu ublažiti zvuk koraka.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju podovi od epoksidne smole!

Vidi opis Nema više fuga i pločica, sve više ljudi stavlja ovaj praktičan pod: Evo koliko košta po kvadratu Pod od epoksidne smole Pod od epoksidne smole Pod od epoksidne smole Pod od epoksidne smole Pod od epoksidne smole Pod od epoksidne smole Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin/ Instagram/ resincrewau Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Printskrin/ Instagram/ epodex_english Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Printskrin/ Instagram/ epodex_usa Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Printskrin/ Instagram/ epodex_usa Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Printskrin/ Instagram/ epodex_english Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Printskrin/ Instagram/ epodex_usa Br. slika: 6 6 / 6 AD

Mogu da izgledaju kao beton, ali i da imaju visoki sjaj

Jedna od zanimljivosti polimernih podova jeste veliki izbor završnih obrada. Mogu biti potpuno mat, satenski ili visokog sjaja, a dostupni su u različitim bojama.

Posebno su popularni dekorativni efekti koji podsjećaju na sirovi beton, kao i premazi sa raznobojnim akrilnim listićima. Postoje čak i varijante sa providnim slojevima i trodimenzionalnim motivima.

Zahvaljujući tome, istim podom mogu se povezati dnevna soba, hodnik i kuhinja, bez prelaznih lajsni i vidljivih spojeva.

Koliko košta polimerni pod u Srbiji?

Cijena polimernih podova u Srbiji zavisi od vrste materijala, debljine sloja, kvadrature i stanja postojeće podloge. Prema dostupnim cjenovnicima izvođača, osnovni epoksidni podovi koštaju približno 15–25 evra po kvadratnom metru, dok se za dekorativne i samonivelišuće sisteme cijena može kretati od 35 do 55 evra po kvadratu, pa i više, u zavisnosti od završne obrade.

U cijenu ne mora uvijek biti uključena kompletna priprema podloge. Ako je potrebno brušenje, nivelacija, sanacija pukotina ili nanošenje dodatnih zaštitnih slojeva, konačan iznos može biti znatno veći. Zato je prije odluke o ugradnji najbolje zatražiti ponudu koja obuhvata i materijal i sve radove.

Za stan od 60 kvadrata, na primjer, osnovni epoksidni sistem po cijeni od 15 do 25 evra po kvadratu okvirno bi koštao od 900 do 1.500 evra, bez eventualnih dodatnih radova. Cijene su okvirne i zavise od materijala i majstora.