Kultni parfem iz 1985. godine poznat po intenzivnom mirisu i bočici u obliku jabuke, ponovo privlači pažnju ljubiteljki raskošnih mirisa.

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Tamnoljubičasta bočica u obliku jabuke nekada je bila nezaobilazan detalj na toaletnim stočićima širom svijeta. Četiri decenije kasnije, kultni parfem ponovo privlači pažnju žena kojima su dosadili diskretni mirisi čiste kože i svježe opranog veša.

Riječ je o parfemu Dior Poison, predstavljenom 1985. godine. Njegovo ime u prevodu znači "otrov", a zaobljena bočica sa zlatnim detaljima namjerno podsjeća na otrovnu jabuku iz bajke.

Kreirao ga je francuski parfimer Eduar Flešije, a Poison je ubrzo postao jedan od najprepoznatljivijih mirisa osamdesetih. Nije bio namijenjen ženama koje žele da prođu neprimijećeno - njegova bogata kompozicija ostavlja snažan mirisni trag i lako ispunjava prostoriju.

Kako miriše originalni Dior Poison?

Prvi utisak donosi začinski korijander, a zatim se u prvi plan probija raskošna tuberoza. Med i mošus parfemu daju toplinu i slatkoću, dok opoponaks, aromatična smola, zaokružuje kompoziciju dubokom balzamičnom notom.

Poison se na koži razvija postepeno, pa njegov miris ne treba procjenjivati samo na osnovu prvog utiska na papirnom testeru. Početne začinske note vremenom postaju toplije, cvjetnije i senzualnije.

Ovaj parfem posebno će se dopasti ženama koje vole izražene orijentalno-cvjetne mirise. Onima koje biraju lagane, svježe i sapunaste kompozicije mogao bi da bude previše intenzivan.

Parfem Dior Poison

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Originalni Poison nije isto što i Hypnotic Poison

Dior je tokom godina predstavio više parfema iz porodice Poison, a jedan od najpoznatijih je Hypnotic Poison iz 1998. godine. Za razliku od originala, ovaj miris je mekši, slađi i prepoznatljiv po izraženoj noti vanile.

Originalni Poison ima začinskiji početak i mnogo primjetniju tuberozu. Iako nose slično ime i imaju prepoznatljiv dizajn bočice, ova dva parfema na koži ostavljaju sasvim drugačiji utisak.

Zašto se kultni parfem vraća poslije četiri decenije?

Nakon godina tokom kojih su dominirali diskretni parfemi koji podsjećaju na miris čiste kože, ponovo raste interesovanje za raskošne kompozicije koje se pamte. Dior Poison se savršeno uklapa u povratak intenzivnih, toplih i pomalo dramatičnih mirisa.

Najbolje dolazi do izražaja tokom hladnijih dana i u večernjim prilikama. Zbog njegove jačine dovoljno je nanijeti malu količinu i sačekati da se sve mirisne note razviju.

Za žene koje su ga nosile osamdesetih, Poison je prava mirisna vremenska kapsula. Mlađim generacijama predstavlja otkriće iz vremena kada parfem nije bio samo lijep dodatak, već dio ličnosti koji je trebalo da bude primijećen.