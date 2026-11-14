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3 jeftinija arapska parfema koja mirišu na luksuz: Koštaju oko 25 evra, a mirišu kao oni od 300

3 jeftinija arapska parfema koja mirišu na luksuz: Koštaju oko 25 evra, a mirišu kao oni od 300

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
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Pogledajte koja 3 arapska parfema su povoljnija, a mirišu zanosno, luksuzno i žene ga vole!

Tri arapska parfema koja mirišu luksuzno, a nisu skupa Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Luksuzni parfemi često imaju prepoznatljive, bogate mirisne kompozicije, ali za upečatljiv miris nije neophodno izdvojiti čitavo bogatstvo. Arapske parfemske kuće nude zanimljive alternative koje spajaju raskošne cvjetne, slatke, začinske i mošusne note.

Posebno su zanimljivi mirisi koji ostavljaju utisak elegantne i pažljivo osmišljene kompozicije, a pritom su znatno pristupačniji od poznatih dizajnerskih parfema. Izdvojili smo tri takva prijedloga različitih brendova.

1. Ard Al Zaafaran Bint Hooran – zavodljiva kombinacija vanile i badema

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ako volite ženstvene, slatke i tople parfeme, Bint Hooran bi mogao da vam se dopadne. Njegovu kompoziciju obilježavaju vanila, tuberoza, slatki badem, jasmin i mošus, uz tonku i drvenaste note koje mirisu daju dubinu.

Ovo je parfem za ljubiteljke izraženijih, toplih mirisa koji ostavljaju upečatljiv trag. Spoj cvjetnih i gurmanskih nota daje mu elegantan, pomalo zavodljiv karakter. 

2. Maison Alhambra Your Touch For Women – nježan spoj maline, ruže i vanile

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ovaj parfem namijenjen je ženama koje vole voćno-cvjetne kompozicije sa toplom završnicom. Na početku se osjećaju malina, limun i pomorandža, zatim dolazi ruža, dok bazu čine vanila, mošus i amberwood.

Your Touch For Women ima ženstven, sladak i elegantan karakter. Može biti zanimljiv izbor za one koje vole mirise koji nisu previše teški, ali ipak ostavljaju prijatan i primjetan utisak.

3. Flavia Blackart Rouge Intense – topao i upečatljiv miris

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ljubiteljke intenzivnijih mirisa mogu da obrate pažnju na Flavia Blackart Rouge Intense. Pripada ambernoj mirisnoj porodici, a njegov karakter je topao, sladak i izražen.

Ovakve kompozicije posebno prijaju onima koji vole da se njihov parfem primijeti, a ne da ostane sasvim neprimjetan u pozadini. Zbog svog orijentalnog karaktera, može biti zanimljiv izbor za večernje prilike i hladnije dane.

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