Da li skup parfem zaista miriše bolje? Evo kao da izaberete koliko para da potrošite na novi miris

Da li su skupi parfemi zaista bolji od jeftinih? Saznajte četiri ključne razlike u sastojcima, mirisnim notama, trajnosti i pakovanju parfema.

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Parfem je nevidljivi modni dodatak i završni pečat svakog autfita. Pravi miris može u trenutku promijeniti raspoloženje, probuditi uspomene i učiniti da se osjećamo sređeno i elegantno u svakom trenutku.

Međutim, raspon cijena u svijetu parfema je ogroman - od pristupačnih bočica do luksuznih izdanja koja koštaju po nekoliko stotina evra. Postavlja se pitanje: šta zapravo plaćamo i da li je skuplji parfem uvijek i bolji izbor?

1. Kompleksna kompozicija umjesto jednostavnih nota

Pristupačniji parfemi najčešće imaju jednostavan i direktan mirisni profil – čim ga prsnete, osjetićete jednu dominantnu i prepoznatljivu notu, poput citrusa ili cvijeća. S druge strane, luksuzni i dizajnerski mirisi kreirani su poput mirisnih slojeva. Onaj suptilni osjećaj misterije i dubine dolazi iz pažljivo izbalansiranih nota koje se tokom dana postepeno razvijaju u kontaktu sa vašom kožom.

2. Prirodna ulja umjesto sintetičkih alternativa

Ključna razlika u cijeni često leži u samim sastojcima. U pristupačnijim formulacijama u većoj mjeri se koriste sintetička ulja kako bi se dobio željeni miris. Luksuzne parfemske kuće ulažu u čista, prirodna ulja ruže, jasmina ili pačulija visoke ekstrakcije, što mirisu daje bogatu, punu i autentičnu teksturu na koži.

3. Trajnost i koncentracija na koži

Jedan od najvažnijih faktora jeste takozvana snaga i dugotrajnost mirisa. Kvalitetniji parfemi zadržavaju se na koži i garderobi satima (pa i danima), što ih dugoročno čini isplativijom investicijom jer je dovoljna samo jedna kap za cjelodnevni efekat. Pored toga, koncentracija igra ulogu: Eau de Parfum (EDP) sadrži najveći procenat mirisnih ulja i traje znatno duže od laganijih toaletnih voda (EDT).

žena parfem

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

4. Estetika pakovanja

Doživljaj luksuznog parfema počinje i prije nego što ga poprskate. Teške staklene bočice, precizno dizajnirani čepovi i elegantno pakovanje daju poseban osjećaj estetike na vašem stočiću za šminkanje. Kod niskobudžetnih varijanti, ambalaža je mjesto gdje se najviše štedi.

Kako pronaći svoj mirisni potpis?

Cijena nije garancija da će vam se parfem dopasti i na koži. Bočica mirisa od 2.000 dinara koju obožavate i nosite sa uživanjem vrijedi znatno više od skupog parfema koji vam ne odgovara.

Testirajte na koži: Nikada ne kupujte parfem „na slijepo“. Testirajte ga na pulsnim tačkama (zglobovi, iza ušiju) i ostavite ga da odstoji nekoliko sati kako biste vidjeli kako se razvija u kontaktu sa hemijom vašeg tijela.

Nikada ne kupujte parfem „na slijepo“. Testirajte ga na pulsnim tačkama (zglobovi, iza ušiju) i ostavite ga da odstoji nekoliko sati kako biste vidjeli kako se razvija u kontaktu sa hemijom vašeg tijela. Potražite setove uzoraka: Prije nego što uložite u veliku bočicu, isprobajte setove manjih uzoraka (discovery kits) koji vam omogućavaju da testirate miris u svakodnevnim situacijama.

U galeriji pogledajte luksuzne "old money" parfeme.