5 cvjetnih parfema koji su savršeni za hladne dane: Mirišu luksuzno i traju satima na koži

Od bogatog jasmina do senzualne orhideje - izdvojili smo mirise koji najbolje mirišu u hladnim jesenjim i zimskim danima.

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Kada temperature padnu, lagane ljetnje kompozicije gube oštricu, a na scenu stupaju mirisi sa težinom, karakterom i dužim trajanjem. Zabluda je da su cvjetne note rezervisane za toplije mjesece; u susretu sa hladnim vazduhom, tuberoza, jasmin i vanila orhideja dobijaju sasvim novu dimenziju.

Izdvojili smo pet parfema koji spajaju cvjetnu eleganciju, voćnu sočnost i tople drvene podloge za jesenje i zimske dane.

Yves Saint Laurent Libre Berry Crush

Prepoznatljiva struktura lavande i cvijeta pomorandže dobija neočekivan, gorko-sladak zaokret zahvaljujući malini i kremastoj bazi kokosa. Miris koji ostavlja jasan, ali prefinjen trag u pokretu.

Yves Saint Laurent Libre Berry Crush parfem

Izvor: Promo

Valentino (Intense / Vendetta linija)

U središtu ove kompozicije je tuberoza pojačana oštrinom crvene pomorandže, dok teške drvene note u bazi daju onaj neophodni večernji autoritet i dubinu.

Valentino Vendetta intense parfem

Izvor: Promo

Givenchy L'Interdit

Slojevit klasik u kom se početna oštrina đumbira i sočnost kruške spajaju sa buketom bijelog cvijeća (tuberoza, jasmin), da bi se sve završilo na zemljanoj bazi pačulija i vetivera. Izbor za one koji ne trpe površne mirise.

Givenchy L'Interdit

Izvor: Promo

Prada Paradoxe

Gurmanski karakter u ravnoteži sa cvjetnim strukturama. Voćne i slatke note ovdje nisu zagušujuće, već su izbalansirane tako da funkcionišu podjednako dobro uz dnevni kaput i večernju garderobu.

Izvor: Promo

Gucci Flora Gorgeous

Orchid Fokus je na vanila orhideji koja donosi mekanu, prozračnu slatkoću bez teških sirupastih tonova. Idealna ravnoteža za dane kada želite prisutan, ali nenametljiv luksuz na koži.

Gucci Flora Gorgeous parfem

Izvor: Promo

U galeriji pogledajte luksuzne "old money" parfeme.