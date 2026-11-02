Od bogatog jasmina do senzualne orhideje - izdvojili smo mirise koji najbolje mirišu u hladnim jesenjim i zimskim danima.
Kada temperature padnu, lagane ljetnje kompozicije gube oštricu, a na scenu stupaju mirisi sa težinom, karakterom i dužim trajanjem. Zabluda je da su cvjetne note rezervisane za toplije mjesece; u susretu sa hladnim vazduhom, tuberoza, jasmin i vanila orhideja dobijaju sasvim novu dimenziju.
Izdvojili smo pet parfema koji spajaju cvjetnu eleganciju, voćnu sočnost i tople drvene podloge za jesenje i zimske dane.
Yves Saint Laurent Libre Berry Crush
Prepoznatljiva struktura lavande i cvijeta pomorandže dobija neočekivan, gorko-sladak zaokret zahvaljujući malini i kremastoj bazi kokosa. Miris koji ostavlja jasan, ali prefinjen trag u pokretu.
Valentino (Intense / Vendetta linija)
U središtu ove kompozicije je tuberoza pojačana oštrinom crvene pomorandže, dok teške drvene note u bazi daju onaj neophodni večernji autoritet i dubinu.
Givenchy L'Interdit
Slojevit klasik u kom se početna oštrina đumbira i sočnost kruške spajaju sa buketom bijelog cvijeća (tuberoza, jasmin), da bi se sve završilo na zemljanoj bazi pačulija i vetivera. Izbor za one koji ne trpe površne mirise.
Prada Paradoxe
Gurmanski karakter u ravnoteži sa cvjetnim strukturama. Voćne i slatke note ovdje nisu zagušujuće, već su izbalansirane tako da funkcionišu podjednako dobro uz dnevni kaput i večernju garderobu.Izvor: Promo
Gucci Flora Gorgeous
Orchid Fokus je na vanila orhideji koja donosi mekanu, prozračnu slatkoću bez teških sirupastih tonova. Idealna ravnoteža za dane kada želite prisutan, ali nenametljiv luksuz na koži.
U galeriji pogledajte luksuzne "old money" parfeme.
5 cvjetnih parfema koji su savršeni za hladne dane: Mirišu luksuzno i traju satima na koži
Iris i prolećna bašta u nežnom, puderastom tonu. Miris koji je istovremeno luksuzan, ali i delikatan i romantičan.
Cena je blizu 1.000 dolara, a za specijalnu liniju mekše kompozicije postoji lista čekanja. Amber miris omiljen među njujorškom elitom.
Puderasti miris – Perfumer H Dust - eteričan i moderan, sa irisom, narandžinim cvetom i vanilom.
Guerlain Neroli Plein Sud - Sunčani neroli sa toplim začinima poput šafrana i karanfilića – sofisticirana verzija letnjeg mirisa.
Trešnjin cvet – Chanel Comète - Puderasti akordi, bademasti trešnjin cvet i iris. Inspirisan Šanelovom kolekcijom nakita iz 1932. godine.
Sandalovina – Hermès Santal Massoia - Kremasta sandalovina, nežna i profinjena, miris zimskih skijališta i letnjih konjičkih staza.
Mošusni miris – Balenciaga Muscara - sanjalačka Sanovita, puderasta interpretacija irisnog mošusa – nežan i nezaboravan parfem
Ruža – Dior Gris Dior - Pačuli i ruža u elegantnoj, nenametljivoj kompoziciji. Diskretan miris za svaki dan.