Najtraženiji parfemi za jesen i zimu: Mirisne note kojima je nemoguće odoljeti u hladnim danima

Najtraženiji parfemi za jesen i zimu su gurmanski, mošus, vanila, čokolada...

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Hladniji dani donose preokret u izboru mirisa. Lagane i osvježavajuće ljetnje formule ustupaju mjesto toplijim, slojevitijim i upečatljivijim notama.

Ove jeseni i zime izuzetno su popularni gurmanski parfemi, minimalističke note, mošus i neočekivani spojevi tople vanile i drvenastih tonova.

Moderni gurmanski mirisi: Lancôme La Vie Est Belle L'Elixir

Tržište parfema ove jeseni bilježi ogroman uspon takozvanih gourmand profila, ali u znatno zrelijoj i sofisticiranijoj formi. Slatki mirisi više ne djeluju opterećujuće, već ih krase kremaste, baršunaste note kafe, likera i voćnih nota. Najnovije izdanje iz kultne kuće Lancôme, parfem La Vie Est Belle L'Elixir, donosi upravo takav savremeni obrt. Kompozicija spaja sočne note zrele trešnje i maline sa bogatim likerom i akordima ljubičice. Ovaj parfem odlikuje se savršenom dozom topline i zavodljivosti bez suvišne slatkoće, pa predstavlja idealan izbor za sve ljubiteljke kremastih a elegantnih parfema.

Lancôme La Vie Est Belle LElixir parfem

Izvor: Promo

Intimni „Skin-Like” mošus: Juliette Has a Gun Not A Perfume

Minimalizam iz devedesetih godina u potpunosti osvaja i svijet mirisa. Sve više žena traži diskretne, suptilne parfeme koji "leže" blizu kože i ostavljaju utisak prirodne svježine. Umjesto teških cvjetnih buketa, u prvi plan izbijaju čisti mošusni tonovi. Legendarni Juliette Has a Gun Not A Perfume predvodi ovaj trend. Napravljen od samo jednog molekula (Cetalox), ovaj parfem prirodno reaguje sa toplotom i hemijom vaše kože, pa kreira potpuno jedinstven, lagan i mošusni trag. Savršeno odgovara za svaki dan, odlazak na posao ili slojevito nanošenje više parfema.

Juliette Has a Gun Not A Perfume parfem

Izvor: Promo

Pečena vanila i lješnik: Burberry Goddess Eau de Parfum Intense

Topli, pečeni akordi vanile, badema i lješnika donose pravu jesenju magiju. Ova kategorija spaja slatkaste note sa blagim dimnim ili ambernim prelivom, zbog čega parfem dobija raskošnu dubinu. Nova, intenzivna verzija Burberry Goddess Intense donosi pravu rapsodiju vanile. Parfimeri su u ovoj bočici spojili tri različite vrste vanile sa bogatim drvenastim akordima i suptilnom lavandom. Rezultat je izuzetno moderan, topao i elegantan miris koji na koži ostavlja trag poput najfinijeg pletiva od kašmira.

Burberry Goddess Eau de Parfum Intense parfem

Izvor: Promo

Čokolada i topli začini: Clinique My Happy Cocoa & Cashmere

Raskošne note čokolade i kakao putera preuzimaju primat u hladnijim mjesecima. Kada se čokolada spoji sa začinima, drvenastim notama ili mošusom, ona gubi dječiju slatkoću i postaje izuzetno privlačna i zanosna. Clinique My Happy Cocoa & Cashmere predstavlja pristupačnu, a izuzetno lijepo izvedenu verziju ovog trenda. Ovaj parfem suptilno kombinuje note kakaa, zlatnog ambera, mošusa i svježe paprati. Pruža trenutni osjećaj udobnosti i topline, pa djeluje poput tople šolje guste čokolade tokom kišnog popodneva.

Clinique My Happy Cocoa Cashmere parfem

Izvor: Promo

Začinjeni cvijet pomorandže: Essential Parfums Orange Santal

Cvjetni i citrusni akordi ne moraju da nestanu sa prvim jesenjim danima. Cvijet pomorandže ove sezone dobija dublje, bogatije ruho zahvaljujući spoju sa sandalovinom, pačulijem i toplim začinima. Brend Essential Parfums donosi Orange Santal, koji spaja gorku pomorandžu sa kremastom australijskom sandalovinom i bosiljkom. Parfem odiše luksuzom, ostaje izuzetno dugo na koži i donosi savršen balans između svježine i jesenje topline.

Essential Parfums Orange Santal parfem

Izvor: Promo

U galeriji pogledajte luksuzne "old money" parfeme.