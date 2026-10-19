Najljepši parfemi sa mirisom pomorandže: Donose osjećaj topline i sunca u hladnim jesenjim danima

Parfemi s mirisom pomorandže se vraćaju u modu i više nisu samo za ljeto! Osvježavajuće note nam prijaju i u hladnim danima u toku jeseni i zime.
Dugo su parfemi sa mirisom pomorandže asocirali na ljetnje sprejeve za tijelo i osvježavajuće gelove za tuširanje rezervisane za ljeto.
Međutim, savremena parfemska industrija vraća na velika vrata sofisticirane, oštrije i složenije kompozicije koje mirišu daleko skuplje i luksuznije nego ikada prije.
Današnji trendovi u parfimeriji okreću se takozvanom realizmu inspirisanom svježom korpom voća, ali sada je u njima i trag gorke kore, suvog drveta i suncem zagrejanih cvjetova i listova, koji nam toliko prijaju u hladnim danima.
Bond No. 9 Tuxedo Park EDP
Odličan primjer kako se pomorandža može iskoristiti na strukturan, neočekivan način. Ovdje ona ne dominira kao klasičan citrusni parfem, već služi da presiječe dublje, bogatije note i unese preko potrebnu lakoću, a rezultat je oštar, elegantan i diskretno luksuzan.
Acqua di Parma Buongiorno Gioco del Destino EDP
Ukoliko vam se čini da je pomorandža previše svijetla i lagana nota, zbog ovog parfema ćete promijeniti mišljenje. Otvara se prepoznatljivim naletom citrusa, ali brzo prelazi u slojevitiju, topliju fazu. Fokus je na mirisu gorkaste kore i suncem okupane kože - uglađeno i efektno.
Tom Ford Taormina Orange EDP
Ukoliko vam se čini da je pomorandža previše svetla i lagana nota, zbog ovog parfema ćete promeniti mišljenje. Otvara se prepoznatljivim naletom citrusa, ali brzo prelazi u slojevitiju, topliju fazu. Fokus je na mirisu gorkaste kore i suncem okupane kože - uglađeno i efektno.
Jo Loves With Love From Capri EDP
Ovaj miris donosi prefinjeni podsjeća vas na boravak u nekom elitnom mediteranskom mjestu. Nov je i neobičan, uz pomorandžu dobijate i bergamot i limun, a kasnije se otvaraju note đumbira i magnolije. Sofisticirana mješavina pačulija i sive ambre daje mu neobičnu osnovu, čime odstupa od klišea običnih ljetnjih parfema.
Armani Privé Orange Méditerranée EDT
Mješavina italijanskih citrusa: gorke pomorandže, cedrusa i bergamota ima toliko snažan miris da ga Armani klasifikuje sve više kao parfem, a manje kao toaletnu vodu. Nosi oznaku uniseks, ali korisnici kažu da je više ženski nego muški, a posebnu svježinu daju mu primjese komorača i zelenog čaja. Svjež, oštar i kristalno čist, on je definicija modernog, aristokratskog citrusa.
U galeriji pogledajte luksuzne "old money" parfeme.
Najljepši parfemi sa mirisom pomorandže: Donose osjećaj topline i sunca u hladnim jesenjim danima
Iris i prolećna bašta u nežnom, puderastom tonu. Miris koji je istovremeno luksuzan, ali i delikatan i romantičan.
Cena je blizu 1.000 dolara, a za specijalnu liniju mekše kompozicije postoji lista čekanja. Amber miris omiljen među njujorškom elitom.
Puderasti miris – Perfumer H Dust - eteričan i moderan, sa irisom, narandžinim cvetom i vanilom.
Guerlain Neroli Plein Sud - Sunčani neroli sa toplim začinima poput šafrana i karanfilića – sofisticirana verzija letnjeg mirisa.
Trešnjin cvet – Chanel Comète - Puderasti akordi, bademasti trešnjin cvet i iris. Inspirisan Šanelovom kolekcijom nakita iz 1932. godine.
Sandalovina – Hermès Santal Massoia - Kremasta sandalovina, nežna i profinjena, miris zimskih skijališta i letnjih konjičkih staza.
Mošusni miris – Balenciaga Muscara - sanjalačka Sanovita, puderasta interpretacija irisnog mošusa – nežan i nezaboravan parfem
Ruža – Dior Gris Dior - Pačuli i ruža u elegantnoj, nenametljivoj kompoziciji. Diskretan miris za svaki dan.