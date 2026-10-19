Najljepši parfemi sa mirisom pomorandže: Donose osjećaj topline i sunca u hladnim jesenjim danima

Parfemi s mirisom pomorandže se vraćaju u modu i više nisu samo za ljeto! Osvježavajuće note nam prijaju i u hladnim danima u toku jeseni i zime.

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Dugo su parfemi sa mirisom pomorandže asocirali na ljetnje sprejeve za tijelo i osvježavajuće gelove za tuširanje rezervisane za ljeto.

Međutim, savremena parfemska industrija vraća na velika vrata sofisticirane, oštrije i složenije kompozicije koje mirišu daleko skuplje i luksuznije nego ikada prije.

Današnji trendovi u parfimeriji okreću se takozvanom realizmu inspirisanom svježom korpom voća, ali sada je u njima i trag gorke kore, suvog drveta i suncem zagrejanih cvjetova i listova, koji nam toliko prijaju u hladnim danima.

Bond No. 9 Tuxedo Park EDP

Odličan primjer kako se pomorandža može iskoristiti na strukturan, neočekivan način. Ovdje ona ne dominira kao klasičan citrusni parfem, već služi da presiječe dublje, bogatije note i unese preko potrebnu lakoću, a rezultat je oštar, elegantan i diskretno luksuzan.

Bond No. 9 Tuxedo Park EDP parfem

Izvor: Promo

Acqua di Parma Buongiorno Gioco del Destino EDP

Ukoliko vam se čini da je pomorandža previše svijetla i lagana nota, zbog ovog parfema ćete promijeniti mišljenje. Otvara se prepoznatljivim naletom citrusa, ali brzo prelazi u slojevitiju, topliju fazu. Fokus je na mirisu gorkaste kore i suncem okupane kože - uglađeno i efektno.

Acqua di Parma Buongiorno Gioco del Destino EDP parfem

Izvor: Promo

Tom Ford Taormina Orange EDP

Ukoliko vam se čini da je pomorandža previše svetla i lagana nota, zbog ovog parfema ćete promeniti mišljenje. Otvara se prepoznatljivim naletom citrusa, ali brzo prelazi u slojevitiju, topliju fazu. Fokus je na mirisu gorkaste kore i suncem okupane kože - uglađeno i efektno.

Tom Ford Taormina Orange EDP parfem

Izvor: Promo

Jo Loves With Love From Capri EDP

Ovaj miris donosi prefinjeni podsjeća vas na boravak u nekom elitnom mediteranskom mjestu. Nov je i neobičan, uz pomorandžu dobijate i bergamot i limun, a kasnije se otvaraju note đumbira i magnolije. Sofisticirana mješavina pačulija i sive ambre daje mu neobičnu osnovu, čime odstupa od klišea običnih ljetnjih parfema.

Jo Loves With Love From Capri EDP parfem

Izvor: Promo

Armani Privé Orange Méditerranée EDT

Mješavina italijanskih citrusa: gorke pomorandže, cedrusa i bergamota ima toliko snažan miris da ga Armani klasifikuje sve više kao parfem, a manje kao toaletnu vodu. Nosi oznaku uniseks, ali korisnici kažu da je više ženski nego muški, a posebnu svježinu daju mu primjese komorača i zelenog čaja. Svjež, oštar i kristalno čist, on je definicija modernog, aristokratskog citrusa.

Armani Privé Orange Méditerranée EDT parfem

Izvor: Promo

U galeriji pogledajte luksuzne "old money" parfeme.