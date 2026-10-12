Mislite da ne volite parfeme sa vanilijom? Ovih 6 mirisa promijeniće vam mišljenje i idealni su za hladno vrijeme

Mislite da ne volite parfeme sa vanilijom? Otkrijte 6 mirisa za jesen koji ovu popularnu notu predstavljaju na neočekivane, elegantne i senzualne načine.

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Ako vam parfemi sa vanilijom automatski prizivaju nešto teško, preslatko i gotovo desertno, možda samo još niste pronašli pravu verziju ove note. Vanilija u parfimeriji ima mnogo više lica nego što se na prvi pogled čini - može biti kremasta i topla, ali i dimna, drvenasta, cvijetna, začinska, slana ili gotovo kožna.

Tajna je u sastojcima sa kojima se kombinuje. U zavisnosti od parfemske kompozicije, vanilija može da pruži osjećaj topline i udobnosti, ali i da unese svježinu, senzualnost ili neočekivanu dubinu mirisa.

Izdvojili smo šest parfema sa notom vanilije koji pokazuju koliko različito ovaj popularni sastojak može da miriše. Možda ćete među njima pronaći i svog novog favorita za jesen.

1. Byredo Future Memories

Future Memories je dobar izbor za sve koji žele vaniliju, ali ne žele da mirišu kao poslastičarnica.

U osnovi je bogata i kremasta, sa gotovo likerskim karakterom, ali cvijet narandže i mošus sprečavaju da postane previše slatka. Crna ribizla dodaje dubinu, a rezultat je diman, senzualan i mekan miris koji više podsjeća na kašmir nego na klasičan gurmanski parfem.

Slatkoća je tu, ali je dovoljno sofisticirana da miris ne djeluje ni naivno ni predvidljivo.

2. Tom Ford Vanilla Sex

Već ime nagovještava da ovo nije diskretna interpretacija vanilije.

Tom Ford Vanilla Sex kombinuje vaniliju sa sandalovinom, jasminom, irisom i animalnim akordom, zbog čega ima topliji i tjelesniji karakter od klasičnih slatkih parfema.

Vanilija je intenzivna i kremasta, ali kožasti i drvenasti tonovi daju joj ozbiljniju, zavodljiviju stranu. Ako volite parfeme koji dugo ostaju na koži i mijenjaju se kako sati prolaze, ovo je jedna od zanimljivijih interpretacija vanile.

3. Guerlain Aqua Allegoria Forte Bosca Vanilla

Bosca Vanilla donosi jednu od manje očekivanih interpretacija vanilije na ovoj listi.

Ovaj parfem spaja kremastu slatkoću sa gorkom narandžom, eukaliptusom, smiljem, čempresom i akordom drveta koje je more izbacilo na obalu. Zbog toga istovremeno može da djeluje slatko, slano, citrusno i drvenasto.

Ako vam je klasična vanilija previše gusta i topla, ovo je parfem koji bi mogao da promijeni vaše mišljenje. Vanilija je prisutna, ali oko nje ima dovoljno svježine i kontrasta da kompozicija ne postane teška.

4. Burberry Goddess

Ako želite vaniliju u njenom prepoznatljivom, ali dovoljno sofisticiranom izdanju, Burberry Goddess jedan je od zanimljivih izbora.

Kompozicija je izgrađena oko tri različite interpretacije vanilije: infuzije vanilije, bogatijeg ekstrakta poznatog kao „kavijar vanile“ i apsoluta vanile. Lavanda joj daje aromatičnu svježinu, dok kakao i đumbir unose toplinu i začinski kontrast.

Rezultat je kremast, obavijajući gurmanski parfem, ali dovoljno izbalansiran da ne podsjeća na klasične preslatke mirise. Ako tek počinjete da istražujete parfeme u kojima je vanilija glavna zvijezda, Goddess bi mogao da bude dobar izbor za prvi susret sa ovom notom.

5. Kayali Vanilla 28

Vanilla 28 je vjerovatno najklasičniji gurmanski izbor među ovih šest parfema, i upravo zbog toga ima toliko obožavalaca.

Smeđi šećer, vanilija i tonka stvaraju toplu i bogatu osnovu, dok mošus pomaže da se miris na koži razvije u nešto mekše i senzualnije.

Ovo je ona poznata, udobna strana vanilije: kremasta, slatka i obavijajuća, posebno privlačna tokom hladnijih mjeseci.

Ako tražite parfem koji miriše kao mirisni ekvivalent omiljenog džempera od kašmira, Vanilla 28 ide upravo u tom smjeru.

6. Lancôme La Vie Est Belle Vanille Nude

La Vie Est Belle Vanille Nude vodi vaniliju u mnogo mekšem i ženstvenijem pravcu.

Jasmin se spaja sa kremastom vanilijom, bijelim mošusom i sandalovinom, stvarajući utisak toplog mirisa koji kao da se stapa sa kožom.

Nije mračan poput parfema Future Memories niti provokativan kao Vanilla Sex. Umjesto toga, njegova senzualnost je suptilnija - meka, čista i obavijajuća.

Upravo zato predstavlja jedan od lakših izbora za svakodnevno nošenje među intenzivnijim parfemima sa vanilijom.

Vanilija ima mnogo više lica nego što mislite

Činjenica da parfem sadrži vaniliju zapravo govori vrlo malo o tome kako će zaista mirisati.

Ova nota može da podsjeća na smeđi šećer i tonku, ali isto tako može da bude dimna, slana, cvjetna ili gotovo kožna, piše Zadovoljna.

Ovih šest parfema najbolje pokazuju koliko različitih pravaca može da poprimi.

Ako ste do sada tvrdili da ne volite parfeme sa vanilijom, sasvim je moguće da samo još niste pronašli onaj koji vam odgovara.

(Mondo)