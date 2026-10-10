Imate celulit iako niste gojazni? Evo zašto nastaje i može li zaista da nestane

Zašto nastaje celulit, zašto je mnogo češći kod žena i da li kreme, vježbe i tretmani zaista mogu da ublaže njegov izgled?

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Ako vas muči celulit, vjerovatno ste se zapitali da li zaista pomažu kreme, vježbe ili različiti tretmani. Iskren odgovor je - ne baš u potpunosti.

Celulit je normalna pojava povezana sa starenjem i promjenama na koži, a ne znak da ste nešto uradili pogrešno. Iako ne može potpuno da se ukloni, određene metode mogu da pomognu da se njegov izgled ublaži.

Šta je zapravo celulit?

Celulit je promjena na koži koja nastaje kada se masno tkivo nakuplja u slojevima ispod kože i pritiska je, zbog čega površina kože dobija neravan izgled i karakteristična udubljenja.

Celulit ne izaziva bol i predstavlja samo estetski problem. Ne utiče na zdravlje i ne zahtijeva liječenje. Procjenjuje se da 80 do 90 odsto žena nakon puberteta ima celulit.

Svi imamo masno tkivo u tijelu, bez obzira na tjelesnu građu i težinu. Celulit se najčešće pojavljuje na dijelovima tijela na kojima ima više masnog tkiva, uključujući zadnjicu, kukove i naturally butine.

Iako celulit može da se pojavi kod bilo koga, mnogo je češći kod žena nakon puberteta. Njegov izgled ljudi najčešće počinju da primjećuju između 20. i 30. godine.

Celulit

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Koje su faze celulita?

Celulit se, u zavisnosti od izraženosti, razvrstava u četiri faze.

Prva faza: Kada stojite ili sjedite, nema vidljivih promjena na koži. Koža i dalje izgleda glatko, ali se određene promjene mogu vidjeti kada se koža uštine.

Druga faza: Koža na zahvaćenom području i dalje izgleda glatko. Promjene, poput udubljenja, postaju vidljive kada se koža uštine.

Treća faza: Dok ležite, koža izgleda glatko, ali se kada stojite vide kvržice ili udubljenja.

Četvrta faza: Kvržice i udubljenja iz treće faze postaju još izraženiji, uz dodatno naglašena ispupčenja i udubljenja. Može da se javi i bol.

Zašto nastaje celulit?

Koža je povezana sa mišićima ispod nje pomoću vlaknastih vezivnih traka. Kada se te trake zategnu, mogu da povuku kožu nadole, dok masno tkivo ispod kože potiskuju nagore. Upravo zbog tog pritiska nastaju karakteristična udubljenja i neravnine.

Nije potpuno jasno zašto neke osobe imaju celulit, a druge ne, ali određeni faktori mogu da doprinesu njegovoj pojavi.

Među njima su:

genetika, pri čemu neka istraživanja ukazuju na to da je celulit češći kod bjelkinja

ishrana bogata ultraobrađenom hranom i ugljenim hidratima

nedovoljna fizička aktivnost

dehidracija

Nije potpuno jasno ni zašto žene mnogo češće imaju celulit od muškaraca. Postoje dvije glavne teorije.

celulit

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Prva teorija: Razlika u građi vezivnih traka

Prema jednoj teoriji, vezivne trake koje povezuju kožu, tkivo i masnoću razlikuju se kod muškaraca i žena.

Kod muškaraca postoji više vlaknastih veza koje formiraju ukršteni obrazac između površinskog sloja kože i dubljih tkiva. Takva struktura koži može da pruži veću stabilnost i da spriječi izraženiji izgled celulita.

Kod žena vezivne trake uglavnom idu paralelno i nalaze se na približno jednakom rastojanju. Takva građa može da učini da se masno tkivo više izboči i stvori karakterističan izgled celulita.

Druga teorija: Uloga hormona estrogena

Druga teorija povezuje veću učestalost celulita kod žena sa hormonom estrogenom, kojeg žene imaju više.

Kada dođe do hormonskih promjena i kada je nivo estrogena viši, povećava se vjerovatnoća pojave celulita. To može da se dogodi tokom puberteta i trudnoće, ali i zbog korišćenja hormonske kontracepcije ili hormonske terapije.