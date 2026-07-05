Magnetna rezonanca otkrila istinu o celulitu: Zašto ga imaju i mršave žene i šta stvarno pomaže

Istina o celulitu koji su naučnici analizirali pomoću magnetne rezonance menja sve što su nam do sada pričali

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Celulit pogađa čak devedeset odsto žena zbog specifične arhitekture ženskog vezivnog tkiva i djelovanja estrogena koji prirodno podstiče skladištenje masnih naslaga.

pogađa čak devedeset odsto žena zbog specifične arhitekture ženskog vezivnog tkiva i djelovanja estrogena koji prirodno podstiče skladištenje masnih naslaga. Iako je pojava rezervisana za žene, celulit se javlja i kod malog procenta muškaraca kao jasan znak hormonskog disbalansa , odnosno pada testosterona ili skoka estrogena.

, odnosno pada testosterona ili skoka estrogena. Za uspješno uklanjanje celulita i ravnjanje pomorandžine kore neophodan je holistički pristup koji kombinuje dubinsku hidrataciju, smanjenje procenta masti i podsticanje cirkulacije, a ponekad i hirurški zahvat.

Godinama slušamo iste savjete: ako želite da se riješite celulita, morate na rigoroznu dijetu, morate da smršate i da trošite bogatstvo na kreme koje „prže“ masne naslage. Međutim, dok svjetski kozmetički brendovi i dalje eksploatišu ove zastarjele priče, moderna medicinska nauka je prelomila — celulit uopšte nije problem viška kilograma i masnih naslaga.

Pravi zaokret u razumijevanju ovog ženskog problema dogodio se onog trenutka kada su ljekari odlučili da pogledaju šta se zapravo dešava duboko ispod površine kože.

Šta je u celulitu vidjela magnetna rezonanca?

Sve teorije o celulitu pale su u vodu kada je francuski tim naučnika, predvođen doktorom Bernardom Kerleom, u saradnji sa stručnjacima za medicinsku dijagnostiku, sproveo prelomnu studiju pomoću magnetne rezonance visoke rezolucije. Oni su prvi na svijetu snimili unutrašnju arhitekturu tkiva kod žena sa celulitom i bez njega, kao i kod muškaraca.

3D snimci magnetne rezonance jasno su pokazali da ispod svake „rupice“ na koži ne leži prosta mast, već stvrdnuta, sklerotična fibrozna traka (septi) od kolagena. Ove trake djeluju kao unutrašnji zategnuti konci koji spajaju površinu kože sa dubokim mišićnim tkivom.

Kada te trake usljed genetike, starenja ili hormonalnih promjena izgube elastičnost i skrate se, one bukvalno povuku kožu unutra i drže je zarobljenom. Masni jastučići koji se nalaze između tih traka nemaju gdje nego da izlete nagore, što na površini stvara prepoznatljiv reljef pomorandžine kore.

celulit

Izvor: Shutterstock

Studija je takođe objasnila zašto muškarci skoro nikada nemaju ovaj problem: kod njih su ove trake postavljene pod uglom od 45 stepeni i formiraju stabilnu cik-cak mrežu koja drži tkivo ravnim, dok su kod žena te trake postavljene potpuno vertikalno, upravno na kožu.

Zašto mršave djevojke imaju celulit?

Dvije godine kasnije, 2004. godine, nova studija objavljena u časopisu Journal of Cosmetic and Laser Therapy potvrdila je ove nalaze kroz mikro-magnetnu rezonancu. Ljekari su upoređivali kožu žena sa različitim indeksom tjelesne mase (BMI).

Snimci su pokazali da izraženost celulita korelira isključivo sa procentom fibroznog tkiva i načinom na koji su te unutrašnje trake raspoređene, a ne sa pukom debljinom masnog sloja. To je konačno dalo naučni odgovor na pitanje koje muči milione žena — zašto djevojke sa manekenskom građom i niskim procentom masti često imaju duboke, tvrdokorne rupe. Problem je u unutrašnjoj arhitekturi tkiva, a ne u kilogramima.

Tri tipa celulita: Da li vi imate neki od njih?

Ova otkrića sa magnetne rezonance savršeno objašnjavaju zvaničnu medicinsku podelu celulita na tri osnovna tipa, koja zapravo mjeri u kakvom su stanju vaše kolagenske trake:

Tip 1 (Vodeni ili meki celulit): Trake su još uvijek potpuno zdrave i elastične. Problem je samo u tome što se u masnom tkivu zadržava tečnost i limfa. Koža je ravna kada stojite ili ležite, a celulit se vidi samo kada je uštinete rukom.

Trake su još uvijek potpuno zdrave i elastične. Problem je samo u tome što se u masnom tkivu zadržava tečnost i limfa. Koža je ravna kada stojite ili ležite, a celulit se vidi samo kada je uštinete rukom. Tip 2 (Adipozni celulit): Usljed lošije mikrocirkulacije, trake polako počinju da gube fleksibilnost, a koža postaje tanja. Neravnine su jasno vidljive golim okom dok stojite, ali čim legnete, gravitacija popusti i koža se potpuno izravna.

Usljed lošije mikrocirkulacije, trake polako počinju da gube fleksibilnost, a koža postaje tanja. Neravnine su jasno vidljive golim okom dok stojite, ali čim legnete, gravitacija popusti i koža se potpuno izravna. Tip 3 (Fibrozni ili tvrdokorni celulit): Ovo je faza u kojoj su se vezivne trake potpuno stvrdnule i kalcifikovale. One su sada krute poput starih tetiva i trajno drže kožu u zategnutom položaju. Zato je koža nalik na jorgan vidljiva u svim položajima — i dok stojite i dok ležite, a tkivo na pritisak često može biti bolno.

Može li vježbanje i trčanje da „istopi“ ove trake?

Logično pitanje koje se nameće jeste da li naporan trening snage ili kardio mogu da unište ovo fibrozno tkivo. Odgovor je, nažalost, negativan.

Vezivne trake su izgrađene od gustog kolagena, a ne od masti. Kada radite čučnjeve ili trčite, vaše tijelo troši masne naslage iz ćelija kako bi stvorilo energiju, ali ne može da potroši kolagenske trake kao gorivo. Jednom kada te trake pređu u fazu fibroze (Tip 3), one ostaju netaknute bez obzira na to koliko kilometara pretrčite.

celulit

Izvor: Shutterstock

Ipak, trening je izuzetno važan jer djeluje kao prirodni filer. Kada radom na gluteusu i loži povećate volumen i tonus mišića, taj mišić gura tkivo iznutra nagore i zateže bazu. Zato koža preko njega izgleda znatno ravnije, a duboke rupice postaju pliće i manje uočljive, iako su trake unutra i dalje prisutne.

Šta zaista pomaže kod vašeg tipa celulita?

Pošto je magnetna rezonanca dokazala da svaki stadijum celulita ima potpuno različitu anatomiju, jasno je da ne postoji jedan univerzalni tretman. Pristup mora biti prilagođen nivou oštećenja tkiva.

Tip 1 (Vodeni celulit): Stopiranje zadržavanja vode i limfna drenaža

Kod ovog početnog oblika, unutrašnje kolagenske trake su još uvijek potpuno zdrave i elastične. Problem je isključivo u lošoj mikrocirkulaciji i stagnaciji tečnosti u masnom tkivu. Zbog toga se masne ćelije naduju pod pritiskom vode i privremeno stvore neravnine kada uštinete kožu.

Šta djeluje: Cilj je mehanički pokrenuti limfni sistem i izbaciti zarobljenu tečnost. Najbolje rezultate daju manuelna limfna drenaža(kod stručnog terapeuta), presoterapija (aparati sa vazdušnim komorama koji masiraju noge) i tehnika suvog četkanja kod kuće.

Cilj je mehanički pokrenuti limfni sistem i izbaciti zarobljenu tečnost. Najbolje rezultate daju manuelna limfna drenaža(kod stručnog terapeuta), presoterapija (aparati sa vazdušnim komorama koji masiraju noge) i tehnika suvog četkanja kod kuće. Ključni faktor: Ishrana igra glavnu ulogu. Japansko pravilo od 80 odsto sitosti sprečava nagle skokove insulina koji inače tjeraju tijelo da zadržava natrijum i vodu u tkivima. Uz smanjenje unosa prerađene soli i redovna hidratacija čistom vodom rješavaju ovaj tip celulita za nekoliko nedjelja.

celulit

Izvor: Shutterstock

Tip 2 (Adipozni celulit): Zadebljanje kože i stimulacija kolagena

U ovom stadijumu, stalni pritisak tečnosti i rast masnih ćelija počinju da oštećuju okolno tkivo. Kolagenske trake polako gube fleksibilnost, a sama koža postaje tanja i gubi tonus, zbog čega se neravnine jasno vide dok stojite.

Šta djeluje: Ovdje je potrebno ojačati samu kožu kako masni jastučići ne bi mogli da prodiru ka površini. Najefikasniji su neinvazivni klinički tretmani: fokusirani ultrazvuk (poput Sofwave sistema) i medicinski radio-talasi.

Ovdje je potrebno ojačati samu kožu kako masni jastučići ne bi mogli da prodiru ka površini. Najefikasniji su Kako funkcionišu: Ove tehnologije isporučuju kontrolisanu toplotu u duboki dermis. Toplota pravi mikro-oštećenja na postojećem, oslabljenom kolagenu, što primorava tijelo da pokrene hitan proces regeneracije. Tokom narednih mjeseci, koža sama stvara novi, gusti kolagen, postaje deblja i čvršća, pa se prirodno ispravlja i celulit se više ne vidi na površini.

celulit

Izvor: Shutterstock

Tip 3 (Fibrozni celulit): Rezervisano isključivo za hirurške zahvate

Kada celulit pređe u treći, tvrdokorni stadijum, to znači da su unutrašnje trake pretrpele trajnu promjenu. One su se skratile, stvrdnule i kalcifikovale — pretvorile su se u krute, neelastične „sajle“ koje neprekidno drže kožu povučenu unutra, praveći duboke, fiksirane kratere koji se vide i kada ležite. Na ovom nivou, kreme, masaže i dijete su potpuno nemoćne jer ne mogu da promijene strukturu sklerotičnog kolagena.

Šta jedino djeluje: Jedini način da se ukloni Tip 3 jeste mehaničko oslobađanje pritiska, odnosno minimalno invazivni hirurški zahvati poznati kao subcizija (sistemi Avéli i Cellfina).

Kako izgleda zahvat: Ljekar pod lokalnom anestezijom uvodi specijalno konstruisan, minijaturni instrument (iglicu ili tanko sečivo) tačno ispod duboke rupe na koži. Pod kontrolom ultra-zvuka ili svjetlosnog navođenja, ljekar pronalazi tu stvrdnutu kolagensku traku i fizički je presjeca. Onog trenutka kada sajla pukne, koža se istog sekunda oslobađa, skače nagore i trajno se poravnava. Pošto je problem riješen mehanički na mjestu uzroka, kliničke studije odobrene od strane FDA potvrđuju da su rezultati stabilni i vidljivi godinama nakon samo jednog tretmana.