4 nijanse plave kose koje će obilježiti sezonu: Nove boje koje će vas podmladiti i uljepšati

4 nijanse plave kose će obilježiti sezonu i podmladiti vaš izgled, a evo kako da vi odaberete pravu boju za sebe.

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Plava boja kose oduvijek zauzima posebno mjesto u svijetu trendova jer nudi nevjerovatnu paletu tonova – od toplih, sunčanih odsjaja do ledenih, sofisticiranih prelaza.

Bilo da priželjkujete suptilnu promjenu koja će unijeti novu energiju u vaš izgled ili ste spremni za efektan makeover kao plavuša, predstojeća sezona donosi stilove koji spajaju eleganciju i lakoću održavanja.

Butter Blonde

Ova raskošna puterasta plava idealan je izbor za sve dame s prirodnom tamnoplavom bazom. Najljepši efekat butter blond postiže se pažljivim tehnikama izvlačenja pramenova pomoću folije, koji se drže sve dok se ne dobije meka, blijedoplava nijansa puna topline i sjaja.

Efekat tamnijeg korijena

Vremena kada su oštri pramenovi počinjali direktno od tjemena odavno su prošla. U novoj sezoni naglasak je na opuštenom, ležernom izgledu koji odiše pariskim šarmom. Tamniji korijen ili blagi izrastak daju savršenu prirodnu podlogu koja stavlja fokus na vaše oči i jagodice, dok svjetliji vrhovi i suptilni okvir oko lica daju moderan efekat, kao da je kosa posvijetlila na suncu.

Golden Bronde

Ovaj prefinjeni stil stvoren je za brinete koje žele svjetliju dimenziju bez drastičnih prelaza. Ukoliko imate prirodno tamnu do srednje smeđu kosu, ova tehnika kombinuje najsvjetliju smeđu podlogu sa srednjeplavim pramenovima. Ključ je u zadržavanju što veće količine sopstvene pigmentacije, pri čemu pažljivo kreirani kontrast stvara dubinu i luksuzan vizuelni efekat.

Gold Blonde

Tragom holivudskih zvijezda poput Margo Robi, Bri Larson i Sidni Svini, zlatna plava nijansa ponovo suvereno vlada trendovima. Riječ je o tonovima koji izgledaju krajnje prirodno, stapajući se sa tenom tako da kosi daju gotovo svjetlucavi, blistavi sjaj i utisak da ste upravo sišli sa modne piste.

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(Journal / Lepa&Srećna)