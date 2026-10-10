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10 Zara parfema koji su kopija luksuznih mirisa: Neki ne koštaju ni 10 evra, a mirišu božanstveno

10 Zara parfema koji su kopija luksuznih mirisa: Neki ne koštaju ni 10 evra, a mirišu božanstveno

Izvor Lepa i srećna
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Da biste mirisali na neku od najskupljih parfemskih nota, ne morate da potrošite bogatstvo na jednu bočicu.

Zara parfemi kao luksuzni dizajnerski mirisi: Top 10 dupes opcija Izvor: Shutterstock

Dobar parfem ne mora uvijek da košta čitavo bogatstvo. Iako se luksuzni dizajnerski i niše mirisi često nalaze na listama želja, njihove cijene mogu biti ozbiljan udarac za kućni budžet. Zato sve više pažnje privlače pristupačnije alternative koje pružaju sličan mirisni doživljaj.

Među brendovima koji se posebno izdvajaju je Zara. Njena ponuda parfema godinama privlači ljubiteljke mirisa upravo zbog toga što pojedine kompozicije neodoljivo podsjećaju na neke od poznatih luksuznih favorita. Naravno, ne treba očekivati potpuno identičan miris, a razlike se mogu primijetiti i u postojanosti, ali za mnogo nižu cijenu pojedini Zara parfemi mogu biti veoma zanimljiv izbor.

Evo 10 mirisa koje vrijedi probati ako volite luksuzne mirise, ali ne želite da za njih izdvojite stotine evra.

Zara Energetically New York – podsjeća na Le Labo Santal 33

Ljubiteljke karakterističnih drvenastih mirisa trebalo bi da obrate pažnju na Energetically New York. Ovaj Zara parfem često se poredi sa čuvenim Le Labo Santal 33, jednim od kultnih niche mirisa.

Zara Red Temptation – podsjeća na Baccarat Rouge 540

Red Temptation je vjerovatno jedan od najpoznatijih Zara parfema kada je riječ o pristupačnim alternativama luksuznim mirisima. Najčešće se poredi sa Baccarat Rouge 540, koji je godinama jedan od najpoželjnijih parfema na svijetu. Velika prednost mu je i cijena - bočica od 30 ml košta 9,95 evra.

Zara Ebony Wood – podsjeća na Jo Malone Wood Sage & Sea Salt

Za one koji vole elegantne, nenametljive i drvenaste mirise, Ebony Wood je još jedan zanimljiv izbor. Često se dovodi u vezu sa Jo Malone Wood Sage & Sea Salt.

Zara Vibrant Caramel – podsjeća na Prada Paradoxe

Vibrant Caramel je namijenjen ljubiteljkama slatkastijih i ženstvenijih mirisa, a često se poredi sa Prada Paradoxe. Njegova cijena je 12,95 evra.

Zara Sublime Époque – podsjeća na Armani My Way

Sublime Époque je još jedan Zara favorit koji se često navodi kao pristupačnija alternativa poznatom Armani My Way parfemu. Cvjetna kompozicija čini ga izborom za one koje vole elegantne i ženstvene mirise.

Zara Golden Decade – podsjeća na YSL Libre Intense

Golden Decade je posebno zanimljiv ako volite snažne, elegantne parfeme sa prepoznatljivim cvjetnim karakterom. Poredi se sa YSL Libre Intense, a za bočicu od 30 ml treba izdvojiti 9,95 evra.

Zara Cherry Smoothie – podsjeća na Tom Ford Lost Cherry

Tom Ford Lost Cherry je jedan od onih parfema koji imaju gotovo kultni status, ali njegova cijena nije za svačiji budžet, prenosi Miss7. Kao pristupačnija alternativa često se pominje Zara Cherry Smoothie, koji donosi sličan sladak i voćni utisak. Cijena mu je 12,95 evra.

Zara Fashionably London – podsjeća na Parfums de Marly Delina

Fashionably London je još jedan miris koji se našao na listi Zara alternativa. Poredi se sa Parfums de Marly Delina, poznatim luksuznim parfemom koji je posebno popularan među ljubiteljkama elegantnih, ženstvenih mirisa.

Zara Deep Garden – podsjeća na Carolina Herrera Good Girl

Ako volite zavodljive i upečatljive parfeme, Deep Garden bi mogao da vam bude zanimljiv. Ovaj Zara miris često se poredi sa Carolina Herrera Good Girl, a njegova cijena od 8,95 evra za 30 ml čini ga jednom od najpristupačnijih opcija na ovoj listi.

Zara Gardenia – podsjeća na YSL Black Opium

Na kraju, tu je Gardenia, jedan od najpoznatijih Zara mirisa kada se govori o alternativama luksuznim parfemima. Najčešće se poredi sa YSL Black Opium, pa bi mogao da bude zanimljiv izbor za ljubiteljke toplih, slatkih i intenzivnijih mirisa.

I njegova cijena je među najnižima na listi - 7,95 evra za 30 ml.

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Važno je ipak imati na umu: Zara parfemi nisu identične kopije skupih dizajnerskih i niše mirisa. Sličnost se uglavnom odnosi na cjelokupan mirisni utisak, dok se razlike mogu osjetiti u samim notama, razvoju parfema na koži i njegovoj postojanosti.

Ipak, upravo zbog znatno pristupačnije cijene predstavljaju zanimljivu opciju za sve koji žele da isprobaju miris sličnog karaktera bez velikog troška.

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