10 Zara parfema koji su kopija luksuznih mirisa: Neki ne koštaju ni 10 evra, a mirišu božanstveno

Da biste mirisali na neku od najskupljih parfemskih nota, ne morate da potrošite bogatstvo na jednu bočicu.

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Dobar parfem ne mora uvijek da košta čitavo bogatstvo. Iako se luksuzni dizajnerski i niše mirisi često nalaze na listama želja, njihove cijene mogu biti ozbiljan udarac za kućni budžet. Zato sve više pažnje privlače pristupačnije alternative koje pružaju sličan mirisni doživljaj.

Među brendovima koji se posebno izdvajaju je Zara. Njena ponuda parfema godinama privlači ljubiteljke mirisa upravo zbog toga što pojedine kompozicije neodoljivo podsjećaju na neke od poznatih luksuznih favorita. Naravno, ne treba očekivati potpuno identičan miris, a razlike se mogu primijetiti i u postojanosti, ali za mnogo nižu cijenu pojedini Zara parfemi mogu biti veoma zanimljiv izbor.

Evo 10 mirisa koje vrijedi probati ako volite luksuzne mirise, ali ne želite da za njih izdvojite stotine evra.

Zara Energetically New York – podsjeća na Le Labo Santal 33

Ljubiteljke karakterističnih drvenastih mirisa trebalo bi da obrate pažnju na Energetically New York. Ovaj Zara parfem često se poredi sa čuvenim Le Labo Santal 33, jednim od kultnih niche mirisa.

Zara Red Temptation – podsjeća na Baccarat Rouge 540