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Modeli cipela koji godinama ne izlaze iz mode: Slažu se uz sve i nevjerovatno su udobne

Modeli cipela koji godinama ne izlaze iz mode: Slažu se uz sve i nevjerovatno su udobne

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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Saznajte kakve modele gležnjarica ćemo viđati svuda ove jeseni.

Moderne gležnjarice za jesen 2026. Izvor: Shutterstock

Sa dolaskom hladnijih dana duboke cipele postaju jedan od omiljenih modela obuće mnogih žena.

Praktične su, lako se uklapaju u različite stilove i mogu da izgledaju podjednako dobro uz farmerke, elegantne pantalone, suknje i haljine.

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Njihova najveća prednost je u tome što ne moramo da biramo između udobnosti i dobrog izgleda. U zavisnosti od modela, gležnjarice mogu da budu odličan izbor za svakodnevne obaveze, odlazak na posao, ali i večernje izlaske. Zato ne čudi što im se iz sezone u sezonu vraćamo.

Kakve ćemo nositi tokom jeseni? Pogledajte u galeriji:

Kako da izaberete model koji ćete zaista nositi?

Prilikom kupovine najvažnije je da obratite pažnju na udobnost, kvalitet materijala i priliku za koju ćete obuću najčešće nositi. Ako tražite model za svaki dan, prednost dajte stabilnom đonu i potpetici u kojoj možete udobno da hodate.

S druge strane, ako već imate klasične crne gležnjarice, jesen je dobra prilika da isprobate nešto drugačije - braon nijansu, prevrnutu kožu ili zanimljiviju siluetu, savjetuje Diva.

Bez obzira na to da li više volite klasiku ili modele koji privlače pažnju, gležnjarice su jedan od onih komada koji olakšavaju jesenje kombinovanje. Uz pravi izbor, lako ćete ih uklopiti u garderobu koju već imate i nositi tokom cijele sezone.

BONUS VIDEO:

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00:05
Kaubojske čizme
Izvor: Instagram/_agaa.g
Izvor: Instagram/_agaa.g

(Lepa&srećna)

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Tagovi

moda cipele jesen

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