Saznajte kakve modele gležnjarica ćemo viđati svuda ove jeseni.

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Sa dolaskom hladnijih dana duboke cipele postaju jedan od omiljenih modela obuće mnogih žena.

Praktične su, lako se uklapaju u različite stilove i mogu da izgledaju podjednako dobro uz farmerke, elegantne pantalone, suknje i haljine.

Njihova najveća prednost je u tome što ne moramo da biramo između udobnosti i dobrog izgleda. U zavisnosti od modela, gležnjarice mogu da budu odličan izbor za svakodnevne obaveze, odlazak na posao, ali i večernje izlaske. Zato ne čudi što im se iz sezone u sezonu vraćamo.

Kakve ćemo nositi tokom jeseni? Pogledajte u galeriji:

Vidi opis Modeli cipela koji godinama ne izlaze iz mode: Slažu se uz sve i nevjerovatno su udobne Klasične kožne gležnjače za svaki dan - Ako volite obuću koju možete da nosite godinama, jednostavne kožne gležnjače u crnoj ili braon boji odličan su izbor. Modeli čistih linija lako se uklapaju u gotovo svaku kombinaciju, a posebno dobro izgledaju uz farmerke ravnog kroja, pantalone i klasične jesenje kapute. Za svakodnevno nošenje praktični su modeli sa nižom, stabilnom potpeticom, dok će oni sa nešto elegantnijim oblikom i špicastim vrhom ostaviti upečatljiviji utisak. Gležnjače od prevrnute kože u toplim nijansama - Braon, karamel i boja čokolade savršeno se uklapaju u jesenju paletu. Gležnjače od prevrnute kože posebno lepo izgledaju uz pletene haljine, džempere, kapute i pantalone u bež tonovima. Ovakvi modeli unose mekoću u kombinaciju i predstavljaju dobar izbor za sve koji žele da osveže garderobu bez previše upadljivih detalja. Modeli sa niskom potpeticom - Za one koji su veći deo dana u pokretu, gležnjače sa niskom ili blok-potpeticom spajaju praktičnost i eleganciju. Mogu da se nose uz poslovne pantalone, farmerke i suknje, a da pritom ne deluju previše formalno. Posebno su zahvalni modeli u crnoj boji, jer se lako kombinuju sa ostatkom garderobe i odgovaraju različitim prilikama. Robusne gležnjače za ležernije kombinacije - Masivniji đonovi i naglašeniji oblici odličan su izbor za ljubiteljke opuštenijeg, urbanog stila. Robusne gležnjače lepo se slažu sa širokim farmerkama, kožnim jaknama i predimenzioniranim kaputima. Njihova prednost je i praktičnost, naročito tokom promenljivih jesenjih dana, kada nam je potrebna obuća koja se lako uklapa u svakodnevne obaveze. Elegantne gležnjače za ženstven izgled - Gležnjače sa tankom potpeticom ili takozvanom kitten potpeticom dobar su izbor kada želimo da kombinacija izgleda malo elegantnije. Mogu da se nose uz pantalone ravnog kroja, midi suknje i haljine, a da pritom ne izgledaju previše svečano. Crni i tamnobraon modeli posebno su zahvalni jer se lako prilagođavaju različitim stilovima, od poslovnih do večernjih. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 5 5 / 5

Kako da izaberete model koji ćete zaista nositi?

Prilikom kupovine najvažnije je da obratite pažnju na udobnost, kvalitet materijala i priliku za koju ćete obuću najčešće nositi. Ako tražite model za svaki dan, prednost dajte stabilnom đonu i potpetici u kojoj možete udobno da hodate.

S druge strane, ako već imate klasične crne gležnjarice, jesen je dobra prilika da isprobate nešto drugačije - braon nijansu, prevrnutu kožu ili zanimljiviju siluetu, savjetuje Diva.

Bez obzira na to da li više volite klasiku ili modele koji privlače pažnju, gležnjarice su jedan od onih komada koji olakšavaju jesenje kombinovanje. Uz pravi izbor, lako ćete ih uklopiti u garderobu koju već imate i nositi tokom cijele sezone.

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Pogledajte 00:05 Kaubojske čizme Izvor: Instagram/_agaa.g Izvor: Instagram/_agaa.g

(Lepa&srećna)