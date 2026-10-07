Bluze sa šalom su najženstveniji trend jeseni: Evo kako da ih nosite bez retro efekta

Žentvene bluze sa šalom izdvojile su se kao jedan od najvećih trendova za jesen.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Posljednjih sezona dominirali su široki krojevi, oversized komadi i opuštene odijevne kombinacije, ali ova jesen donosi malo drugačiju modnu priču. U prvi plan ponovo dolaze ženstveniji detalji, naglašenije siluete i komadi koji čak i sasvim običnom stajlingu daju dozu elegancije.

Jedan od njih posebno se izdvaja - bluza sa dugim šalom oko vrata.

Ovaj model nije nov. Podsjeća na popularne bluze sa mašnom i takozvani "pussy-bow" detalj koji je bio naročito prepoznatljiv u modnim kombinacijama prošlih decenija. Ipak, ove jeseni ne nosi se kao djo kompletnog retro stajlinga, već se kombinuje sa savremenim komadima.

Šal ne mora da bude savršeno vezan

Najljepša stvar kod ovog trenda jeste što imate više načina da ga nosite. Ako želite elegantniji izgled, duge trake možete vezati u veliku, opuštenu mašnu. Ona će odmah privući pažnju na lice i učiniti da jednostavna bluza izgleda mnogo efektnije.

Za svakodnevne kombinacije još je zanimljivija opcija da šal ostavite potpuno slobodnim. Pustite ga da pada niz prednji djo bluze ili ga nehajno prebacite preko jednog ramena. Tako ćete dobiti moderan izgled bez utiska da ste se previše trudili oko kombinacije.

Kako da ne izgleda kao da ste izašli iz sedamdesetih?

Ključ je u ostatku kombinacije. Umjesto da uz bluzu sa mašnom nosite još nekoliko izrazito retro komada, kombinujte je sa savremenim pantalonama, ravnim farmerkama ili jednostavnim blejzerom. Široke crne pantalone i bluza sa šalom mogu da budu odlična kombinacija za posao, posebno uz cipele špicastog vrha, piše Diva. Za opušteniji izgled dovoljni su ravne farmerke, mokasine i jednostavna torba.

Ako želite ženstveniju kombinaciju, nosite je uz midi suknju, ali ostatak aksesoara neka bude sveden.

Jesenje boje dodatno naglašavaju ovaj trend

Ovakve bluze posebno lijepo izgledaju u bojama koje već povezujemo sa hladnijim dijelom godine. Čokoladnosmeđa, krem, maslinasta, bordo i zagasito crvena lako se uklapaju u jesenju garderobu, dok crna i bijela ostaju najsvestraniji izbor. Prugasti modeli daju dodatnu retro notu, ali ih upravo zato najbolje je kombinovati sa jednostavnijim komadima.

Ako već imate dosta neutralne garderobe, bluza sa šalom može biti odličan način da je osvježite bez kupovine potpuno novog kompleta.

Jedna bluza može da promijeni cijeli autfit

Prednost ovog trenda je što ne zahtijeva mnogo dodataka. Zamislite najjednostavniju kombinaciju: crne pantalone, sako i cipele. Dodajte bluzu sa dugim šalom i cijeli izgled odjednom dobija mnogo više karaktera. Šal praktično preuzima ulogu nakita, pa nema potrebe za velikom ogrlicom ili drugim upečatljivim detaljima.

Ako je bluza već veoma zanimljiva, ostatak kombinacije neka bude jednostavan. Tako ćete dobiti efekat sređenog outfita, a da ništa ne izgleda prenatrpano.

Može da se nosi i uz ono što već imate u ormaru

Ovo je jedan od trendova koji ne zahtijevaju potpuno novu garderobu. Bluza sa šalom može da se kombinuje sa farmerkama, pantalonama ravnog ili širokog kroja, midi suknjama, blejzerima i kaputima.

U galeriji pogledajte neke od najljepših kombinacija u braon boji:

Vidi opis Bluze sa šalom su najženstveniji trend jeseni: Evo kako da ih nosite bez retro efekta braon kaputi odela haljine moda Ralf Loren Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Fashion Feed Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube / Fashion Feed Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube / Fashion Feed Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube / Fashion Feed Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube / Fashion Feed Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube / Fashion Feed Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube / Fashion Feed Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Youtube / Fashion Feed Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube / Fashion Feed Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube / Fashion Feed Br. slika: 10 10 / 10

Za posao će najbolje funkcionisati uz krojene pantalone i sako, dok za svakodnevni izgled možete da je spojite sa farmerkama i ravnom obućom.

Uveče je dovoljno promijeniti cipele i dodati malu torbu da ista bluza dobije potpuno drugačiji karakter.

Retro detalj, ali bez staromodnog izgleda

Možda je upravo u tome najveća privlačnost ovog trenda. Bluza sa šalom ima dovoljno nostalgije da outfit učini zanimljivijim, ali se lako prilagođava savremenom stilu. Ne morate nositi veliku mašnu, ne morate birati komplet u retro estetici i ne treba vam mnogo nakita. Dovoljno je da jedan detalj iz prošlosti spojite sa komadima koje već nosite danas.

Poslije nekoliko sezona u kojima je udobnost često bila važnija od naglašene ženstvenosti, ovakav komad predstavlja jednostavan način da se garderobi vrati malo romantike i elegancije. I upravo zato bluza sa šalom ima dobre šanse da bude jedan od onih jesenjih trendova koji neće ostati samo na fotografijama sa modnih pista - već će lako pronaći mjesto i u svakodnevnim kombinacijama.

(Lepa i srećna/Mondo)