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Najpoželjniji model čizama za jesen i zimu: Ovaj kožni model nosiće se godinama

Najpoželjniji model čizama za jesen i zimu: Ovaj kožni model nosiće se godinama

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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Kvalitetan par kožnih čizama lako se uklapa u svaku odjevnu kombinaciju, a nije prolazni trend, već ga možete nositi godinama.

Moderne čizme za jesen 2026. Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Čim temperature počnu da padaju, lagane patike i cipele polako ustupaju mjesto obući koja bolje štiti od hladnoće, ali to ne znači da moramo da se odreknemo elegantnih kombinacija. Ove jeseni u prvi plan ponovo dolaze kožne čizme do koljena, model koji je godinama bio nezaobilazan.

Njihova prednost je što se lako uklapaju uz različite stilove - od farmerki i džempera do suknji, haljina i kaputa. Aktuelni modeli uglavnom imaju jednostavnu siluetu, bez previše detalja, pa mogu da se nose iz sezone u sezonu.

Koje čizme do koljena su sada moderne?

U trendu su modeli koji prate liniju noge, ali nisu previše uski, kao i ravne čizme inspirisane klasičnim jahačkim modelima. Posebno se izdvajaju jednostavne crne i braon varijante, dok se za one koje žele nešto drugačije ove jeseni izdvajaju i tamnije nijanse poput čokoladno-braon.

Velika prednost ovakvih čizama je što ne zahtijevaju komplikovano kombinovanje. Dobar par može da bude osnova čitavog jesenjeg stajlinga.

Uz šta nositi kožne čizme do koljena?

Jedna od najjednostavnijih kombinacija jeste čizme do koljena, ravne farmerke i mekani džemper. Farmerke se mogu nositi preko čizama ili uvučene u njih, u zavisnosti od kroja. Za ženstveniji izgled, visoke čizme odlično izgledaju uz midi suknju ili haljinu. Posebno lijepo funkcionišu modeli od satena, trikotaže ili drugih materijala koji stvaraju kontrast sa kožom.

Tu je i kratka haljina uz čizme do kolena, kombinacija koja se lako prilagođava hladnijim danima uz guste hulahopke i kaput.

Ravne ili sa potpeticom?

Ako tražite obuću za svakodnevno nošenje, ravne čizme ili modeli sa niskom, stabilnom petom praktičniji su izbor. Lako se kombinuju sa pantalonama, farmerkama i svakodnevnim haljinama. Čizme sa višom petom mogu da posluže kada želite elegantniji izgled, posebno uz suknje, haljine i duge kapute.

U galeriji pogledajte kakve suknje će obilježiti jesen 2026!

Na šta obratiti pažnju pri kupovini?

Kod visokih čizama nije važan samo izgled. Obratite pažnju na to kako sara (gornji deo) prijanja uz list - čizma ne bi trebalo da bude toliko uska da steže nogu, ali ni da se spušta i nabira ako model nije takav.

Važan je i oblik vrha. Blago zaobljen ili bademast vrh uglavnom je zahvalniji za duže nošenje od izrazito špicastog modela.

Ako birate jedan par koji ćete nositi tokom cijele jeseni i zime, crna ili tamno-braon koža ostaju najlakše za kombinovanje. A upravo zbog jednostavnog kroja, čizme do koljena mogu da budu jedan od onih komada koji ne izlaze iz mode poslije samo jedne sezone.

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Tagovi

čizme moda jesen

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