Svi sada žele da urade ovakav plafon u kuhinji: Jeftinije je, izgleda luksuzno, a drži toplotu u kući

Otkrijte sve prednosti spuštenog plafona u kuhinji. Saznajte kako LED rasvjeta, sakrivene instalacije i dodatna izolacija mijenjaju izgled doma.

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Plafon u kuhinji dugo je bio dio enterijera na koji se nije obraćalo mnogo pažnje. Danas se to mijenja, pa sve više ljudi bira rješenja koja osim lijepog izgleda imaju i praktičnu ulogu. Jedan od trendova koji se sve češće viđa u modernim domovima jeste spušteni plafon sa odgovarajućom izolacijom i ugrađenom rasvjetom.

Za razliku od klasičnog ravnog plafona, ovakvo rješenje može potpuno da promijeni izgled kuhinje. Ravne površine, diskretna LED rasvjeta i sakriveni kablovi stvaraju uredan i luksuzan utisak, čak i kada je kuhinja relativno mala.

Koja je prednost spuštenog plafona u kuhinji

Još jedna prednost je što se prostor između osnovnog i spuštenog plafona može iskoristiti za dodatnu termoizolaciju. Kada se pravilno izvede, izolacioni sloj može smanjiti gubitke toplote kroz plafon, što je posebno značajno u kućama i stanovima u kojima se prostorija nalazi ispod hladnog tavana ili neogrijanog prostora.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda spušten plafon sa LED rasvjetom u kuhinji!

Ovo rješenje je zanimljivo i zato što omogućava da se sakriju instalacije, ventilacioni elementi i kablovi, pa kuhinja izgleda mnogo čistije. U kombinaciji sa namještajem do plafona, efekat može biti posebno upečatljiv jer se dobija gotovo potpuno ravna i vizuelno povezana površina.

Na ovo treba paziti prije radova

Ipak, spušten plafon ne treba postavljati samo zbog izgleda. Prije radova važno je provjeriti visinu prostorije, stanje postojećeg plafona, instalacije i mogućnost postavljanja odgovarajuće izolacije. U kuhinji takođe treba voditi računa o ventilaciji, rasvjeti i eventualnim otvorima koji moraju ostati dostupni.

Ako se dobro isplanira, plafon može postati mnogo više od završne površine. Uz relativno jednostavnu promjenu moguće je dobiti moderniji izgled kuhinje, sakriti ono što narušava estetiku i istovremeno poboljšati termoizolaciju prostora.