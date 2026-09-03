Zaboravite pločice na zidu kuhinje: Ovaj moderan materijal je savršen za iznad radne ploče i lako se čisti

Otkrijte laminirane splashback ploče — modernu alternativu klasičnim pločicama bez fuga i bez lupanja zidova, koja se brzo montira i lako održava.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ako planirate da osvježite kuhinju, a ne želite da se upuštate u višednevno skidanje starih pločica, fugovanje i građevinski nered, postoji jednostavnije rješenje. Laminirane splashback ploče sve su popularnije kao moderna alternativa klasičnim keramičkim pločicama, a osim što izgledaju elegantno, mogu se postaviti veoma brzo.

Prostor između radne ploče i visećih elemenata jedan je od najizloženijih dijelova kuhinje. Na njemu se svakodnevno skupljaju kapljice vode, masnoća i ostaci hrane, dok visoka temperatura tokom kuvanja dodatno opterećuje zid. Keramičke pločice dugo su bile standardno rješenje, ali njihove fuge vremenom mogu da potamne i zahtijevaju prilično naporno čišćenje.

Upravo zato sve više ljudi bira velike zidne ploče koje stvaraju gotovo potpuno ravnu površinu bez mnoštva fuga. Mogu da imitiraju drvo, mermer, beton ili prirodni kamen, pa se lako uklapaju u moderne kuhinje.

Šta su splashback ploče?

Splashback ploče su veliki zidni paneli namijenjeni zaštiti prostora iznad kuhinjske radne ploče. Laminirane varijante najčešće imaju osnovu od materijala na bazi drveta i dekorativni laminirani sloj, a u zavisnosti od proizvođača mogu biti različite debljine.

Njihova velika prednost je što jedan panel može da pokrije veliki dio zida, pa nema potrebe za brojnim spojevima i fugama. Na taj način dobija se ujednačena površina koja kuhinji daje savremeniji i vizuelno čistiji izgled.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju splashback ploče u kuhinji!

Zašto su sve popularnije?

Jedan od glavnih razloga je mogućnost da se dekor ploče uskladi sa radnom pločom. Ako želite izgled drveta, kamena, mermera ili betona, moguće je napraviti skladnu cjelinu tako da se radna ploča i zid gotovo vizuelno nastavljaju jedan na drugi.

Osim estetskog efekta, laminirane ploče imaju i veoma praktičnu prednost – lako se održavaju. Pošto nema klasičnih fuga, nema ni brojnih uskih prostora u kojima se nakupljaju masnoća i prljavština. Za svakodnevno čišćenje uglavnom je dovoljna meka krpa od mikrofibera i blag deterdžent, uz poštovanje uputstva proizvođača.

Kvalitetni laminati namijenjeni ovoj upotrebi mogu biti otporni na ogrebotine, udarce, prskanje vode i paru, što ih čini praktičnim za svakodnevnu upotrebu u kuhinji.

Još jedna prednost je brzina ugradnje. Za razliku od postavljanja keramičkih pločica, često nema potrebe za razbijanjem postojećih površina, dugotrajnim sušenjem i fugovanjem. Panel se može isjeći prema dimenzijama zida i postaviti na prethodno pripremljenu, ravnu površinu. U nekim slučajevima moguće ga je postaviti čak i preko postojećih pločica, ali samo ako su one stabilne, čiste i pogodne za lijepljenje.

Na šta treba obratiti pažnju prije postavljanja?

Iako su praktične, laminirane splashback ploče nisu materijal koji treba postaviti bez provjere tehničkih uslova. Posebno je važno zaštititi njihove isječene ivice od dugotrajnog kontakta sa vodom. Ukoliko voda dospije do unutrašnjeg sloja ploče, on vremenom može da nabubri. Zbog toga se ivice, naročito u blizini sudopere, moraju odgovarajuće zaštititi, na primjer sanitarnim silikonom ili odgovarajućim završnim profilima.

Posebnu pažnju treba obratiti i na dio zida iza ploče za kuvanje. Prije postavljanja obavezno treba provjeriti uputstvo proizvođača panela i zahteve proizvođača uređaja u vezi sa temperaturom i potrebnim rastojanjem.

To je naročito važno kod plinskih šporeta, gdje postoji otvoreni plamen i znatno veće temperature. Ako konkretna splashback ploča nije predviđena za takvu namenu, prostor neposredno iza plinske ploče treba zaštititi materijalom koji je namijenjen visokim temperaturama, poput odgovarajućeg kaljenog stakla ili čelika.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju velike ostave u modernim kuhinjama!

Vidi opis Zaboravite pločice na zidu kuhinje: Ovaj moderan materijal je savršen za iznad radne ploče i lako se čisti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Da li su bolje od klasičnih pločica?

Laminirane splashback ploče nisu zamjena za keramičke pločice u baš svakoj situaciji, ali predstavljaju zanimljivu opciju za one koji žele brzo renoviranje, moderan izgled i jednostavno održavanje.

Najveća prednost je upravo kombinacija izgleda velike, luksuzne površine i jednostavnije montaže. Umjesto mnoštva pločica i fuga, dobija se gotovo neprekinuta dekorativna površina koju je mnogo lakše obrisati nakon kuvanja.

Zbog toga splashback ploče postaju sve zanimljiviji izbor za moderne kuhinje, posebno kada je cilj da se prostor osvježi bez velikog građevinskog zahvata i višednevnog renoviranja.