Mali, dosadni i opasni po zdravlje: 4 koraka do kuhinje bez moljaca

Kuhinjski moljci najčešće stižu u dom skriveni u kupljenim namirnicama, a evo kako da ih se riješite i spriječite novu najezdu.

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Kuhinjski moljci u ostavi predstavljaju ozbiljan problem, koji se naročito često javlja tokom toplijih mjeseci. Prisustvo ovih insekata, međutim, ne znači da ne vodite dovoljno računa o higijeni. Najčešće ih u kuhinju unesemo zajedno sa kupljenim namirnicama, a mogu da uđu i kroz otvorene prozore.

Kuhinjske moljce često primijetimo tek kada su već napravili štetu. Ovi sitni insekti mogu da zagade hranu izmetom i drugim ostacima. Osim toga, mogu da prenose grinje, gljivice i druge patogene. Ne uništavaju samo namirnice, već mogu da oštete tkanine, kartonsku ambalažu i druge predmete u domaćinstvu. Zato je važno da reagujete što pre.

Prije nego što počnete da se borite protiv moljaca, bacite sve zaražene namirnice. Nemojte da ih odlažete u kantu za smeće u kući. Hranu dobro zatvorite u kesu i odmah je odnesite u kontejner izvan stana. Preostale zalihe čuvajte u dobro zatvorenim posudama.

Pošto ove štetočine često stižu u dom sa kupljenim namirnicama, pažljivo pregledajte proizvode koje unosite u kuću. Redovno provjeravajte i zalihe u ostavi. Uklanjajte mrvice i ostatke hrane jer privlače muve i druge neželjene insekte. Mjesta na kojima su pronađeni moljci treba dobro osušiti, pošto vlaga pogoduje razvoju larvi.

Djelotvorna sredstva protiv kuhinjskih moljaca

1. Feromonske zamke

Kuhinjski moljci mogu da se suzbijaju pomoću feromonskih zamki. Male kartonske trake postavljaju se u blizini mjesta na kojima se moljci okupljaju, a insekte privlače posebnim mirisom. Kada se zalijepe za zamku, više ne mogu da se oslobode, pa možete da je bacite. U drogerijama i specijalizovanim prodavnicama dostupne su i druge vrste zamki koje mogu da pomognu u smanjenju njihovog broja.

2. Parazitne osice Trichogramma

Druga mogućnost su sićušne parazitne osice koje uništavaju jaja kuhinjskih moljaca, a potom same nestaju iz doma. Mogu da se pronađu u specijalizovanim prodavnicama i vrtnim centrima.

3. Eterična ulja

Mirisi poput lavande i sandalovine takođe mogu da odbijaju kuhinjske moljce. Eterična ulja dostupna su u drogerijama, a dovoljno je da ih rasporedite na prozorske daske i u ostavi. Mreže na prozorima i balkonskim vratima mogu da spriječe ulazak moljaca i drugih insekata u kuću.

4. Hemijska sredstva

Ako je najezda velika, možete da posegnete za različitim hemijskim preparatima. Prilikom izbora sintetičkog proizvoda provjerite da li je bezbjedan za ukućane i životnu sredinu. U prodaji možete da pronađete i ekološke preparate protiv insekata.

Većina ovih preparata sadrži aktivne supstance koje ubijaju insekte, nakon čega ih je potrebno jednostavno pokupiti i baciti. Da se problem ne bi ponovo pojavio, trebalo bi primeniti i nekoliko preventivnih mjera.

Kako da spriječite pojavu kuhinjskih moljaca?

Navedeni saveti mogu da vam pomognu da uklonite kuhinjske moljce. Ipak, da biste ih se trajno riješili, potrebno je da otklonite uzrok problema. Kuhinju i ostavu temeljno očistite i dezinfikujte.

Nemojte da zaboravite pukotine i teško dostupne uglove, jer se upravo na tim mestima larve najčešće kriju. Poslije čišćenja površine možete da prebrišete sirćetom ili drugim sredstvom koje već imate u kući.

Primjenom ovih saveta možete uspješno da se riješite kuhinjskih moljaca. Ako se problem uprkos tome pogoršava, biće neophodna pomoć stručnjaka za dezinsekciju.

(MONDO)