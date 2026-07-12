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Malo ovog začina ostavite na svakom prozoru: Stršljenovi sami bježe bukvalno za minut

Malo ovog začina ostavite na svakom prozoru: Stršljenovi sami bježe bukvalno za minut

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
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Ako riješe da baš u vašem dvorištu naprave gnijezdo, bićete u većem problemu.

Koji začin odbija stršljenove Izvor: Shutterstock
  • Stršljene najviše privlače ostaci slatke hrane i otvorena pića.
  • Aromatični začini inzenzivnog mirisa spadaju među iritanse za opasne insekte.
    Najbolja zaštita je prevencija - redovno uklanjajte iz bašte sve što može da ih privuče.

Stršljeni spadaju među agresivne insekte sa jakim otrovom i opasnim ubodom. Zato kada se pojave u dvorištu treba pronaći rješenje da sami napuste vašu baštu.

Da bi se to dogodilo, morate postaviti nešto što ih odbija, što ne mogu da podnesu i što ih tera da momenatalno napuste mjesto na koje su došli.

Odlično rješenje je karanfilić, začin čiji miris posebno smeta stršljenima. Dovoljno je da presiječete limun na pola i u njega zabodete desetak cijelih karanfilića, pa ostavite na stolu ili prozorskoj dasci. Miris koji se oslobađa iz karanfilića iritira stršljene i oni se brzo udaljavaju, često u roku od minut ili dva.

Karanfilić
Izvor: Brent Hofacker/Shutterstock

Stršljene u baštu najčešće privlače otvorena limenka piva, prezrelo voće poput koje je palo na zemlju i otvorene kante za smeće, piše Najžena. Zato je važno da se voće redovno sakuplja, kanta pokriva i da se slatki napici ne ostavljaju na otvorenom.

Posebno treba paziti na flaše sa sokom, jer stršljen može da upadne unutra, što kasnije pravi ozbiljan problem tokom boravka napolju. Na vrijeme reagujte i odbijajte stršljene od svog doma, jer ako odluče da baš kod vas naprave gnezdo, bićete u većem problemu.

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Tagovi

stršljen savjeti insekti

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