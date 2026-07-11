Ovo obavezno kupite na ljetnjim rasprodajama: Sedam komada koji će se sigurno nositi i sljedeće godine

Umjesto prolaznih mikro-trendova koji traju samo jednu sezonu, na aktuelnim ljetnjim sniženjima treba uloviti komade koji spajaju estetiku devedesetih godina i večni šik.

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Birajte prirodne materijale koji drže formu. Na visokim temperaturama kroj i sastav su sve. Fokusirajte se na čist pamuk, lan i viskozu.

Kupujte komade koje lako možete transformisati iz dnevne poslovne varijante u autfit za plažu ili večernji izlazak.

u autfit za plažu ili večernji izlazak. Ignorišite mikro-trendove: Zaobiđite neon boje i komplikovane proreze na odeći. Pravi ulov na rasprodaji su neutralni tonovi (bijela, crna, siva, čokoladno-braon) koji izgledaju skupo i nikada ne izlaze iz mode.

Ljetnje rasprodaje su u punom jeku, a izlozi nas mame jarkim bojama i neobičnim krojevima koji su obilježili ovu sezonu. Međutim, zamka brze mode je u tome što ono što je danas ultra-moderno, već sljedećeg juna može izgledati zastarjelo.

Pametan ljetnji šoping podrazumijeva kupovinu stvari koje imaju opuštenu, svedenu vibraciju – dovoljno su trendi da privuku pažnju, a dovoljno kvalitetne i klasične da uspješno prežive smenu sezona.

1. „Vazdušasti“ bijeli top

Tokom ljetnjih vrućina bijelih majica nikada nije dosta, ali ove sezone obične modele mijenjamo strukturiranim, romantičnim bluzama. Tražite pamučne topove sa karnerima, detaljima od čipke, vezivanjem na mašne ili diskretnim vezom. Oni unose dozu romantike u svakodnevni autfit, savršeno izgledaju uz običan džins i daju onaj ležerni, francuski šik izgled koji je uvijek u trendu. Pogledajte odlične modele u galeriji slika.

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2. Minimalistički jednodelni kupaći kostim

Kvalitetan kupaći kostim je vjerovatno najbolja stvar koju možete kupiti na ljetnjem sniženju. Umjesto modela sa komplikovanim trakama koje ostavljaju ružne tragove poslije sunčanja, potražite klasičan jednodelni kupaći sa ravnim ili otvorenim leđima. Birajte elegantne, zemljane tonove poput crne, maslinaste ili bogate čokoladne nijanse. Osim što savršeno oblikuje figuru na plaži, takav kupaći sljedećeg ljeta možete nositi i kao bodi uz kapri pantalone ili lanenu suknju za večernji izlazak.

3. Rebrasti top

Ovo je ubjedljivo najveći favorit sezone koji ne gubi titulu najtraženijeg komada. Jednostavan, ali savršeno skrojen rebrasti top na bretele u bijeloj, sivoj ili crnoj boji trenutno je osnova svake dobre kombinacije. Njegova moć je u tome što „smiruje“ i balansira upečatljivije komade, poput svilenih pantalona, maksi teksas suknji ili masivnog nakita. Pošto se nosi non-stop, rasprodaje su idealan trenutak da napravite zalihe.

4. Kapri pantalone

Ako ste mislili da je povratak kapri pantalona samo kratkotrajan trend, prevarili ste se – one su se zvanično vratile i ostaju tu. Jednostavne, crne kapri pantalone od rastegljivog materijala postale su apsolutni hit među IT devojkama. Savršeno se kombinuju uz predimenzionirane košulje, majice na bretele i papuče sa niskom petom. Na sniženju potražite model koji savršeno prati liniju tijela; nosićete ih i tokom rane jeseni, ali i celog sljedećeg leta.

5. Košulja od puplina (poplina)

Bijela ili svijetloplava košulja od pamučnog puplina (poplina) je komad koji se nosi u toku cijele godine. Za razliku od lana koji se lako gužva, puplin drži formu, daje oštre linije kragni i manžetnama i ne lijepi se za kožu. Možete je nositi potpuno raskopčanu preko rebrastog topa, upasanu u kapri pantalone ili kao ležerni ogrtač preko kupaćeg kostima na plaži.

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6. Papuče i sandale sa slaganom potpeticom u stilu devedesetih godina

Kada je riječ o obući za tople dane, minimalizam devedesetih se vratio u svom najboljem svjetlu. Japanke sa kožnim kaiščićima i papuče sa prepoznatljivom slaganom potpeticom (wedge thong) u crnoj ili čokoladno-braon boji su komad koji spaja udobnost i trend. Izgledaju sjajno uz haljine i kapri pantalone, a vizuelno izdužuju figuru bez osjećaja težine u nogama.

7. Pletena torba sa kožnim detaljima

Torbe od rafije i slame odavno su izašle sa plaže i postale ključni dio gradskog stila. Kako biste osigurali da vaša torba izgleda moderno i narednih sezona, na sniženjima birajte strukturirane modele srednje veličine koji imaju kožne ručke ili kožne ivice. Ona daje opušten, ljetnji šmek čak i strogo poslovnom autfitu, a ujedno je idealan saputnik za vikend putovanja i beg iz grada.