Jelena Đoković oduševila stajlingom na Vimbldonu: Jedan detalj vrijedi pravo bogatstvo (Foto)

Novak Đoković dobio je meč protiv Feliksa Ože-Aliasima u četvrtfinalu Vimbldona, a Jelena Đoković privukla je pažnju sa autfitom i zlatnim satom koji košta više od 160.000 evra.

Izvor: Ben Whitley / PA Images / Profimedia

Da je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena, ponovo je dokazao na Vimbldonu kada je savladao protivnika Feliksa Ože-Aliasima. Na tribini ga je, kao i uvijek, podržala njegova porodica. Ipak, posebnu pažnju privukao je stajling Jelene Đoković.

Jelena je odabrala bijelu haljinu cvjetnog dezena koju potpisuje španski brend Charo Ruiz. U pitanju je model Maui, kojeg krasi kvadratni izrez oivičen bijelom čipkom, široke bretele i ženstven kroj.

Ovaj model nudi romantičnu siluetu kreiranu za prefinjen ljetnji stil. Korset naglašava figuru, dok naramenice od vezene čipke i lepršava suknja pružaju nježan, ženstven pokret. Na zvaničnom sajtu brenda, ova haljina košta čak 775 evra.

Ipak, ono što je malo ko primijetio, a detalj koji Jelena voli da ističe, jeste sat od čistog zlata brenda Audemars Piguet. Riječ je o modelu Royal Oak Perpetual Calendar, koji je izrađen od 18-karatnog ružičastog zlata.

Brojčanik krasi specifična reljefna tekstura sa kvadratnim motivom, poznatija kao Grande Tapisserie, koja služi kao podloga za harmonično raspoređene podbrojčanike kalendara.

Kako je objavila Instagram stranica Insane luxury life, vrijednost ovog sata iznosi čak 185.000 dolara, odnosno oko 162.000 evra.

Pogledajte kako izgledaju dijamantne minđuše Jelene Đoković, čija je cijena viša od 4.500 evra.

(MONDO)