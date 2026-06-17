Jelena je jednom prilikom rekla šta za nju znače svijeće.

Izvor: Instagram

Supruga najboljeg tenisera svijeta, Jelena Đoković, danas proslavlja svoj jubilarni, 40. rođendan. Jeleni pristižu čestitke sa svih strana od njenih fanova i pratilaca koji su joj poželjeli sve najbolje.

Jelena ovaj poseban dan kao i svake godine provodi u krugu svojih najbližih, supruga Novaka i njihove djece.

Vidi opis Zašto su na torti Jelene Đoković zabranjene svjećice? Danas slavi rođendan, nije napravila izuzetak ni zbog djece Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Instagram/jelenadjokovicndf Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Larry Marano / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Mark Large / dmg media / Profimedia Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: SK1/Screenshot Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage / Profimedia Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Instagram/jelenadjokovicndf Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: AFP / AFP / Profimedia Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Instagram/jelenadjokovicndf Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Zabranila svjećice na torti

Inače, Jelena je svojevremeno privukla veliku pažnju javnosti kada je otkrila jedno neobično pravilo koje se strogo poštuje na rođendanskim proslavama u njenom domu. Naime, u porodici Đoković se tradicionalno ne gase svjećice na torti, a Jelena je detaljno objasnila duboku duhovnu simboliku koja stoji iza ove odluke:

"Svijeća je simbol svjetlosti, ne želim da je gasimo", rekla je jednom prilikom, pa dodala:

"Svi smo u crkvama palili svijeće za zdravlje i mir. Sveća je simbol svjetlosti i prosvetljenja. Onda sam se zapitala – kako to da život slavimo gašenjem svijeće dok zamišljamo želju? Odlučila sam barem u svom domu promijeniti taj običaj", izjavila je Jelena, a na slici od prošle godine kada je slavila 39. rođendan sa Novakom i djecom mogli smo da primetimo da zaista nema svjećica na torti.

Izvor: Telegraf/ Mondo