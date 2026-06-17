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Zašto su na torti Jelene Đoković zabranjene svjećice? Danas slavi rođendan, nije napravila izuzetak ni zbog djece

Zašto su na torti Jelene Đoković zabranjene svjećice? Danas slavi rođendan, nije napravila izuzetak ni zbog djece

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Jelena je jednom prilikom rekla šta za nju znače svijeće.

Zašto Jelena Đoković ne stavlja svjećice na tortu Izvor: Instagram

Supruga najboljeg tenisera svijeta, Jelena Đoković, danas proslavlja svoj jubilarni, 40. rođendan. Jeleni pristižu čestitke sa svih strana od njenih fanova i pratilaca koji su joj poželjeli sve najbolje.

Jelena ovaj poseban dan kao i svake godine provodi u krugu svojih najbližih, supruga Novaka i njihove djece.

Zabranila svjećice na torti

Inače, Jelena je svojevremeno privukla veliku pažnju javnosti kada je otkrila jedno neobično pravilo koje se strogo poštuje na rođendanskim proslavama u njenom domu. Naime, u porodici Đoković se tradicionalno ne gase svjećice na torti, a Jelena je detaljno objasnila duboku duhovnu simboliku koja stoji iza ove odluke:

"Svijeća je simbol svjetlosti, ne želim da je gasimo", rekla je jednom prilikom, pa dodala:

"Svi smo u crkvama palili svijeće za zdravlje i mir. Sveća je simbol svjetlosti i prosvetljenja. Onda sam se zapitala – kako to da život slavimo gašenjem svijeće dok zamišljamo želju? Odlučila sam barem u svom domu promijeniti taj običaj", izjavila je Jelena, a na slici od prošle godine kada je slavila 39. rođendan sa Novakom i djecom mogli smo da primetimo da zaista nema svjećica na torti.

Izvor: Telegraf/ Mondo

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Jelena Đoković rođendan

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