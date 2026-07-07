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Novak Đoković - Feliks Ože Alijasim, uživo: Borba za polufinale Vimbldona, kasni početak meča 0
novak djokovic feliks oze alijasim uzivo prenos arena sport vimbldon
novak djokovic feliks oze alijasim uzivo prenos arena sport vimbldon
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Novak Đoković - Feliks Ože Alijasim, uživo: Borba za polufinale Vimbldona, kasni početak meča

Novak Đoković i Feliks Ože Alijasim odmeriće snage u četvrtfinalu Vimbldona. Biće to njihov treći međusobni okršaj.

Novak Đoković i Feliks Ože-Alijasim igraju u četvrtfinalu Vimbldona. Njihov meč je pomjeren i biće treći na Centralnom terenu, a biće to njihov treći meč. Prvi je pripao Srbinu na šljaci u Rimu 2022. godine, a nešto kasnije ga je Kanađanin dobio na Lejver kupu na tvrdoj podlozi u dvorani. Dakle, biće ovo prvi njihov okršaj na travi.

Dešavanja sa meča pratite na MONDU.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
16:30

Koko Gof je pobijedila

Koko Gof je pobijedila Džesiku Pegulu i prošla u polufinale - 4:6, 6:3, 6:3. Uskoro na teren izlaze Zverev i Lehečka, pa tek onda Novak.

16:02

Amerikanke - neriješeno je

Neće Novakov meč skoro. Koko Gof je dobila drugi set protiv Džesike Pegule tako da je tamo neriješeno (3:6, 6:4). Igraće se treći, odlučujući set.

15:54

Pomjeren Novakov meč

Meč Đokovića i Alijasima trebalo je da bude drugi na Centralnom terenu, posle duela Amerikanki Džesike Pegule i Koko Gof. Ali, pošto nije završen meč Saše Zvereva i Jiržija Lehečke oni su "upali" između i to znači da će meč da kasni najmanje sat vremena. Trebalo je da počne oko 16 časova.

15:53

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