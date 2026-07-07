Novak Đoković - Feliks Ože Alijasim, uživo: Borba za polufinale Vimbldona, kasni početak meča

Novak Đoković i Feliks Ože Alijasim odmeriće snage u četvrtfinalu Vimbldona. Biće to njihov treći međusobni okršaj.

Novak Đoković i Feliks Ože-Alijasim igraju u četvrtfinalu Vimbldona. Njihov meč je pomjeren i biće treći na Centralnom terenu, a biće to njihov treći meč. Prvi je pripao Srbinu na šljaci u Rimu 2022. godine, a nešto kasnije ga je Kanađanin dobio na Lejver kupu na tvrdoj podlozi u dvorani. Dakle, biće ovo prvi njihov okršaj na travi.

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