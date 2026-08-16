Težak poraz Partizana, ni igrač više nije bio dovoljan: I Radnički 1923 utišao Humsku

Partizan izgubio na svom terenu od Radničkog 1923, golom Uroša Sremčevića.

Izvor: MN PRESS

Partizan je izgubio i od Radničkog 1923 u Humskoj, 0:1. Golom pozajmljenog napadača Crvene zvezde Uroša Sremčevića u 45. minutu, tim Feđe Dudića ostvario je istorijsku pobjedu protiv crno-bijelih, a kriza ekipe Saše Ilića postala je još dublja.

Partizan je u prva četiri kola prosuo već osam bodova i to dovoljno opisuje koliko je loše počeo sezonu. Poslije kiksa u gostima protiv povratnika u Superligu, Zemuna (2:2), crno-beli su sada u seriji poraza na svom terenu, gdje su u prošlom meču izgubili od IMT-a.

I da situacija za njih bude još teža, izgubili su iako su od 33. minuta do kraja imali igrača više od Radničkog, poslije isključenja Hasana Hilua zbog grubog starta na Bogdanu Kostiću. Pokušavali su crno-beli u talasima, Saša Ilić je uveo sa klupe Ognjena Ugrešića i Erika Kojzeka, ali nije bilo ni izjednačenja, ni velike prilike za sve nervoznijeg domaćina.

Veoma loš uvod u Partizanov dvomeč protiv Hetafa u Konferencijskoj ligi, u kojem će zaigrati od četvrtka u Španiji.

Pogledajte gol Sremčevića za pobjedu nad Partizanom: