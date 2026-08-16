logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Težak poraz Partizana, ni igrač više nije bio dovoljan: I Radnički 1923 utišao Humsku

Težak poraz Partizana, ni igrač više nije bio dovoljan: I Radnički 1923 utišao Humsku

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Partizan izgubio na svom terenu od Radničkog 1923, golom Uroša Sremčevića.

Partizan izgubio od Radničkog u Superligi Srbije Izvor: MN PRESS

Partizan je izgubio i od Radničkog 1923 u Humskoj, 0:1. Golom pozajmljenog napadača Crvene zvezde Uroša Sremčevića u 45. minutu, tim Feđe Dudića ostvario je istorijsku pobjedu protiv crno-bijelih, a kriza ekipe Saše Ilića postala je još dublja.

Partizan je u prva četiri kola prosuo već osam bodova i to dovoljno opisuje koliko je loše počeo sezonu. Poslije kiksa u gostima protiv povratnika u Superligu, Zemuna (2:2), crno-beli su sada u seriji poraza na svom terenu, gdje su u prošlom meču izgubili od IMT-a.

I da situacija za njih bude još teža, izgubili su iako su od 33. minuta do kraja imali igrača više od Radničkog, poslije isključenja Hasana Hilua zbog grubog starta na Bogdanu Kostiću. Pokušavali su crno-beli u talasima, Saša Ilić je uveo sa klupe Ognjena Ugrešića i Erika Kojzeka, ali nije bilo ni izjednačenja, ni velike prilike za sve nervoznijeg domaćina.

Veoma loš uvod u Partizanov dvomeč protiv Hetafa u Konferencijskoj ligi, u kojem će zaigrati od četvrtka u Španiji.

Pogledajte gol Sremčevića za pobjedu nad Partizanom:

Radnički 1923 - Partizan 1:0
Izvor: Arena Sport TV

Tagovi

FK Partizan fudbal FK Radnički 1923 Kragujevac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC