Slaven Bilić o istorijskom debaklu Hrvatske: "Ovo da ne zaboravimo, već cijeli život da pamtimo"

Slaven Bilić preuzima odgovornost za istorijski poraz od Engleske 0:7 i naglašava da taj meč ne bi trebalo zaboraviti, već zapamtiti zauvijek, kao opomenu.

Izvor: MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

Novi-stari selektor Hrvatske Slaven Bilić ušao je u istoriju kao trener tima koji je doživio najteži poraz u istoriji zemlje - 0:7 protiv Engleske u Rijeci u subotu uveče.

Hrvatski mediji odmah posijle utakmice zahtijevali su odgovore od Bilića, glavnog odgovornog za istorijsku blamažu, a on ih je dao na Rujevici u Rijeci, stadionu najvećeg brodoloma "vatrenih" od kada ta zemlja postoji.

"Teško je bilo što reći nakon ovakve večeri. Najveći poraz, sami ste rekli, žao mi je, razočarani smo, žao mi je navijača, žao mi je ove djece što su bili na tribinama. Žao mi je svih hrvatskih navijača, ali vjerujte da je nama najteže. Sad sam bio s igračima, pričali smo malo", rekao je on, a prenio "Index".

"Nismo ni u snu očekivali da se ovo može dogoditi. Sve je izgledalo dobro, međutim, dogodio se jedan totalni, je li to nazvati lošim danom, je li to nazvati 'blackout', glupo je analizirati utakmicu izgubljenu 7:0, ali ipak treba naći razloge za to, znali smo da su oni vrhunska ekipa, ali nismo im mogli parirati niti u jednom dijelu, niti u agresiji, niti u tehnici, niti u fizici, a onda je kasnije jasno da pada samopouzdanje, pada fokus, a s tim i voljni moment. Sve se ruši, sve ide na krivu stranu, i shvatili smo ovo takmičenje u Ligi nacija kao neku probu, da kroz nju dođemo do nekih saznanja i do nekih odgovora".

"Ne daj Bože da se ovo ikad ponovi"

Odgovori su dobijeni u porazima od Španije i Engleske, gol razlikom 1:11 i katastrofalni su.

"Dobili smo neke odgovore, ne onakve kakve smo željeli, ali smo ih dobili. Oni su vrlo bolni. Rekao sam igračima čak da postoje utakmice, poput one u Sevilji, koje se jednostavno trebaju zaboraviti i što prije okrenuti stranicu jer je nova utakmica za par dana. Ali jedino dobro što može proizaći iz ovoga, a nema puno dobroga, jest da je ovo utakmica koju ne treba zaboraviti, nego je treba pamtiti cijeli život. Da te uvijek podsjeti kad malo posrneš u bilo čemu, da znaš što treba napraviti, i ne daj Bože da se to ikad više ponovi, jer hrvatski navijači, hrvatski igrači i cijela Hrvatska ne zaslužuju ovakvu Hrvatsku kakva je bila večeras".

Veći problem od ponižavajućih "0:7" na semaforu su katastrofalni igra i pristup.

"Nije problem izgubiti ubjedljivo, pogotovo ne od ovakvog protivnika. Gubila je Hrvatska i 6:0 u Elčeu od Španije, ali lično se ne sjećam ovakve nemoći od prvog do zadnjeg minuta... Nema razloga za to. Juče je sve izgledalo dobro, u suštini cijelo vrijeme na ovim pripremama dobro se trenira, atmosfera je odlična, radna, fokusirana, o svakom se detalju vodi računa. Ali jednostavno, nema se što pametno reći".

"12 golova u tri utakmice? Nedopustivo"

Ne bježi Bilić od preuzimanja potpune odgovornosti.

"Jasno je da je odgovornost moja, ja sam selektor, to je moja reprezentacija. Naravno da ćemo je analizirati, jasno da ćemo je gledati, međutim, uz sve situacije u kojima možda neki igrači ne igraju u svojim klubovima, ipak to ne može biti ovolika razlika. Istina je da smo igrali i protiv Španije i protiv Engleske, ali u tri utakmice primiti 12 golova je odbrambeno nedopustivo.

Šta uopšte promijeniti u ovako kratkom vremenu?

"Znači, realno govoreći, a to sam i rekao, Bože moj, i sebi i svima - ne vjerujem da bi Engleska pobijedila, šta znam, Estoniju u tom trenutku 7:0. Dakle, to je za Hrvatsku nedopustivo. Ali vjerujte da je nama najteže, jedino mi, jedino igrači i ja, jedino se mi iz ovoga možemo izvući jednom dobrom predstavom protiv Španije (u utorak). Lako je biti pozitivan kad je dobro, lako je biti prijatelj kad je dobro. U ovim teškim trenucima, a ne može biti teže nego u ovom trenutku, sad je taj pravi trenutak da pokažemo zajedništvo, da pokažemo karakter".

Naredni meč Hrvatska će odigrati protiv Španije u Splitu, na stadionu Poljud.

"Glupo je sad govoriti da ćemo mi pobijediti Španiju, ali da pokažemo jednu hrabru Hrvatsku, jednu jaku Hrvatsku, kakva je Hrvatska uvijek bila kad god je bila dobra, kad god je bila uspješna, onu koja je pokazivala zajedničko veliko srce iz kojeg kasnije jasno proizlazi energija, a na kraju se to pretoči i u kvalitet"

Bonus video:

Mateo Kovačić promašaj na Hrvatska Engleska Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)