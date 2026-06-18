logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković sa djecom iznenadio Jelenu: Nije mogla da vjeruje kad je vidjela šta su joj napravili za rođendan

Novak Đoković sa djecom iznenadio Jelenu: Nije mogla da vjeruje kad je vidjela šta su joj napravili za rođendan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Pogledajte i kako je Novak Đoković sa djecom čestitao rođendan Jeleni Đoković, iznenađenje je uspjelo.

Novak Đoković sa djecom vatrometom čestitao rođendan Jeleni Izvor: Printscreen/Instagram/Djoker Nole

Novak Đoković je sa svojom djecom Stefanom i Tarom napravio iznenađenje za suprugu Jelenu. Ona je 17. juna proslavila 40. rođendan i to na zaista spektakularan način.

Oni su se potrudili da joj naprave čestitku koja će se pamtiti. I u tome su očigledno uspjeli. Ni sama nije mogla da vjeruje šta se dešava, što je moglo da se vidi po njenoj reakciji kada je krenuo vatromet i kada su počele da se ispisuju poruke na nebu.

"Srećan rođendan. Hvala ti što si naš dom", pisalo je na porukama", uz imena djece, srca i dirljive reakcije i Novaka i Jelene.

Nole je na snimku napisao "40 love" aludirajući i na teniski rezultat. U teniskom rječniku je to rezultat 40:0 u gemu, ali je ovdje imalo drugačiju konotaciju i riječ ljubav uz njene godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Jelena Đoković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC