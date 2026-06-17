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Pobjednica Evrovizije van sebe nakon što je upoznala Novaka: Prvo plesala sa njegovom ćerkom, sad se oglasila

Pobjednica Evrovizije van sebe nakon što je upoznala Novaka: Prvo plesala sa njegovom ćerkom, sad se oglasila

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Oduševljena bugarska zvijezda odmah se oglasila na svom Instagram profilu gdje je podijelila utiske.

Pobjednica Evrovizije srela Novaka Đokovića Izvor: instagram/darnadude

Pobjednica Evrovizije 2026, bugarska pjevačica Dara, doživjela je potpuno neočekivan susret sa najboljim teniserom svih vremena, Novakom Đokovićem i njegovom ćerkom Tarom.

Sve se, kako je pjevačica otkrila, odigralo izuzetno spontano, a ovaj nesvakidašnji susret nije mogao da prođe bez čuvenog "Bangaranga" plesa. Inače, ovaj simpatični ples Novak Đoković je nedavno već odigrao sa svojom mezimicom, malom Tarom.

Oduševljena bugarska zvijezda odmah se oglasila na svom Instagram profilu gde je podijelila utiske i hit snimak ovog druženja, ističući da smatra da je njihov susret bio "sudbinski".

"Kako je mali ovaj svijet. Kada sudbina progovori, slušaš je... i zaigraš Bangarangu", napisala je Dara u opisu objave na mrežama.

Pobjednica Evrovizije 2026 otkrila je i detalje kako je uopšte došlo do ovog magičnog momenta u kojem su se zajedno našli.

"Juče sam sasvim slučajno upoznala Novaka tokom večere, potpuno neočekivan susret, ali nekako je delovalo kao da je bilo suđeno da se dogodi", zaključila je presrećna Dara.

Bugarska pjevačica Dara, koja je pesmom "Bangaranga" odnela ubjedljivu pobjedu na Evroviziji 2026. godine u Beču, preko noći je postala jedno od najtraženijih imena u Evropi. I dok je publiku širom svijeta osvojila snažnom energijom, malo ko zna da je srce ove ljepotice već odavno zauzeto.

Izvor: Blic/ Mondo

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Tagovi

evrovizija Novak Đoković

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