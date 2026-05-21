"Kako bre nula, ko je to uradio?" Marija Šerifović prozvala srpski stručni žiri na Evroviziji zbog Hrvatske

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Marija ističe da je ignorisanje Hrvatske od strane žirija najkontroverznija vest ovog finala.

Marija Šerifović prozvala srpski stručni žiri na Evroviziji zbog Hrvatske

Marija Šerifović, jedina srpska pobednica prestižnog takmičenja "Evrovizija" oštro je komentarisala odluku srpskog, stručnog žirija da Hrvatskoj da 0 poena u finalu u Beču.

Marija kaže kako to nije smelo da se desi, te da je narod bio iznad toga i dodijelio komšijama 12 poena.

- Ne davanje nijednog poena Hrvatskoj je apsolutni hajlajt tog finala. Za nas je to najvažnija vest. Važnija od toga ko je pobijedio i što je "Lavina" 17 mjesto. Kako bre nula? Ko je to uradio, što je to uradio? Dušan Alagić je moj prijatelj. On meni kaže: "Ali Maro, ja sam njima dao glas veći, nego što je bio bio u finalu". Znači da ih je neko od članova žirija zalijepio za 23, 24. mesto. To nije za 25. mjesto. To nije ni ukus, slušaš nečiju interpretaciju, deli vas granica, malo ti nešto srcu milo. Pritom je kompozitor pjesme iz Srbije. Ono što me raduje, jeste da je narod iznad toga, u SMS smo jedni drugima dali 12 poena - rekla je Marija za "Unu".

Da podsjetimo, ljudi u Srbiji ne prestaju da komentarišu glasanje našeg stručnog žirija, koji je bio u sledećem sastavu: Dušan Alagić, Ivan Mileusnić, Mateja Blažić, Anđela Vranić Lores, Aleksandra Kovač, Jelena Tomašević, Marija Marić Marković (Mari Mari).

Srpski žiri je u finalu dao sljedeće poene:

1 poen — Poljska

2 poena — Australija

3 poena — Moldavija

4 poena — Izrael

5 poena — Norveška

6 poena — Danska

7 poena — Bugarska

8 poena — Malta

10 poena — Italija

12 poena — Grčka

(Una / MONDO) 

