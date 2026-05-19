Direktor moldavske televizije podnio ostavku zbog glasanja na Evroviziji

Direktor moldavske javne radio-televizije Vlad Turkanu podnio je ostavku nakon masovnih reakcija javnosti zbog glasanja moldavskog žirija na "Pjesmi Evrovizije".

Masovni protesti javnosti zbog glasanja moldavskog žirija na ovogodišnjoj "Pjesmi Evrovizije" doveli su do ostavke direktora moldavske javne radio-televizije Vlada Turkanua.

Nakon burnih reakcija na društvenim mrežama, gdje su stotine građana kritikovali odluku žirija da susjednoj Rumuniji dodijeli svega tri poena, Turkanu je saopštio da napušta funkciju.

"Ovo je moja odluka. Ogradili smo se od glasanja žirija, ali to je i dalje naša odgovornost, moja odgovornost u prvom redu, kao rukovodioca ove institucije", izjavio je Turkanu na konferenciji za novinare.

Moldavski žiri, koji je imenovao javni servis, maksimalnih 12 poena dodijelio je Poljskoj, koja je takmičenje završila na 12. mjestu, dok je deset bodova dobio Izrael, koji je bio drugoplasirani.

Sa druge strane, glasovi publike iz Moldavije, koji su takođe uračunati u konačan rezultat, donijeli su maksimalnih 12 poena Rumuniji.

Glasanje žirija izazvalo je veliko nezadovoljstvo javnosti zbog bliskih istorijskih, kulturnih i jezičkih veza Moldavije i Rumunije.

Moldavija je do sticanja nezavisnosti 1991. godine bila dio različitih državnih tvorevina, uključujući Rusko carstvo, Veliku Rumuniju i Sovjetski Savez, a sa Rumunijom i danas dijeli snažne kulturne i jezičke veze.