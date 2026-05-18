"Srednji prst svemu što nas razdvaja": Predstavnice Hrvatske se oglasile nakon što im žiri iz Srbije nije dao ni bod

Grupa Lelek se oglasila na mrežama nakon bure s glasovima na Pjesmi Evrovizije.

Grupa Lelek koja je ove godine predstavljala Hrvatsku na Pjesmi Evrovizije završile su na 15. mjestu u velikom finalu. Samo dva mjesta ispod njih je srpski metal bend Lavina, s kojim su "lelekice" provodile vrijeme u Beču i pjevale "Kraj mene" na snimcima koje su objavljivale na Instagramu.

Momci iz benda Lavina su po slijetanju na beogradski aerodrom juče izjavili da se "ne slažu sa glasovima stručnog žirija", koji nije dao nijedan poen "Andromedi", dok je publika iz Srbije dala maksimalan broj bodova.

Sada su hrvatske predstavnice na svom Instagram storiju podijelile pjesmu grupe Lavina i poslale poruku o odnosima.

"Danas još jedna lekcija i podsjetnik svima nama: Politika je ta koja nas je dijelila i koja nas i dalje dijeli. Narod, u svom stilu - srednji prst svemu što nas razdvaja", napisale su članice grupe uz fotografiju glasova publike iz Srbije i Hrvatske.

Srbiji 12 poena, Hrvatskoj "hladan tuš"

U subotu je održano finale Evrovizije, na kojem je pobjedu odnijela bugarska predstavnica Dara s pjesmom "Bangaranga", ali je pažnju domaće javnosti odnijelo glasanje žirija, a ne brz ritam koji je osvojio Evropu.

Dok je hrvatski stručni žiri Srbiji dodijelio maksimalnih 12 bodova, hrvatske predstavnice od srpskog žirija nisu dobile nijedan bod, što je izazvalo burne reakcije u javnosti.