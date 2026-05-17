"Ne slažemo se sa stručnim žirijem": Lavina oštro o glasanju, podijelili svoje utiske nakon 17. mjesta

Srpski predstavnici na Pjesmi Evrovizije prokomentarisali su glasove žirija.
Momci iz benda Lavina govorili su pred kamerama nakon što su sletjeli u Beograd. Oni su posljednje dvije nedjelje proveli u Beču gdje su predstavljali Srbiju na Pjesmi Evrovizije i zauzeli 17. mjesto.
Frontmen grupe Luka Aranđelović podijelio je svoje utiske.
"Bilo je lijepo, lijepo smo se proveli. Dali smo sve od sebe", rekao je Luka, a kolega se nadovezao:
"Mislim da ste vidjeli da smo svih 15 dana iscijedili sve što smo imali:"
"Sve vrijeme smo bili fokusirani na naš nastup, na to što mi možemo da uradimo. Sa te strane smo zadovoljni, samo bih to komentarisao", rekao je on.
Prokomentarisali su i glasanje stručnog žirija.
"To je njihovo mišljenje, mi se ne bismo složili, ali oni su stručni"; istakao je momak iz Lavine.
