"Ne slažemo se sa stručnim žirijem": Lavina oštro o glasanju, podijelili svoje utiske nakon 17. mjesta

Srpski predstavnici na Pjesmi Evrovizije prokomentarisali su glasove žirija.

Momci iz benda Lavina govorili su pred kamerama nakon što su sletjeli u Beograd. Oni su posljednje dvije nedjelje proveli u Beču gdje su predstavljali Srbiju na Pjesmi Evrovizije i zauzeli 17. mjesto.

Frontmen grupe Luka Aranđelović podijelio je svoje utiske.

"Bilo je lijepo, lijepo smo se proveli. Dali smo sve od sebe", rekao je Luka, a kolega se nadovezao:

"Mislim da ste vidjeli da smo svih 15 dana iscijedili sve što smo imali:"

Pogledajte 01:12 "Dali smo sve od sebe, sa zirijem se ne slazemo": Članovi benda "Lavina" kivni zbog lošeg plasmana na Evroviziji

"Sve vrijeme smo bili fokusirani na naš nastup, na to što mi možemo da uradimo. Sa te strane smo zadovoljni, samo bih to komentarisao", rekao je on.

Prokomentarisali su i glasanje stručnog žirija.

"To je njihovo mišljenje, mi se ne bismo složili, ali oni su stručni"; istakao je momak iz Lavine.

