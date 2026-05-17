logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne slažemo se sa stručnim žirijem": Lavina oštro o glasanju, podijelili svoje utiske nakon 17. mjesta

"Ne slažemo se sa stručnim žirijem": Lavina oštro o glasanju, podijelili svoje utiske nakon 17. mjesta

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Srpski predstavnici na Pjesmi Evrovizije prokomentarisali su glasove žirija.

Bend Lavina o glasanju stručnog žirija Izvor: MONDO

Momci iz benda Lavina govorili su pred kamerama nakon što su sletjeli u Beograd. Oni su posljednje dvije nedjelje proveli u Beču gdje su predstavljali Srbiju na Pjesmi Evrovizije i zauzeli 17. mjesto.

Frontmen grupe Luka Aranđelović podijelio je svoje utiske.

"Bilo je lijepo, lijepo smo se proveli. Dali smo sve od sebe", rekao je Luka, a kolega se nadovezao:

"Mislim da ste vidjeli da smo svih 15 dana iscijedili sve što smo imali:"

Posluštajte cijelu izjavu:

Pogledajte

01:12
"Dali smo sve od sebe, sa zirijem se ne slazemo": Članovi benda "Lavina" kivni zbog lošeg plasmana na Evroviziji
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

"Sve vrijeme smo bili fokusirani na naš nastup, na to što mi možemo da uradimo. Sa te strane smo zadovoljni, samo bih to komentarisao", rekao je on.

Prokomentarisali su i glasanje stručnog žirija.

"To je njihovo mišljenje, mi se ne bismo složili, ali oni su stručni"; istakao je momak iz Lavine.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija evrovizija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA