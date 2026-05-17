Žiri izbacio Crnu Goru iz finala Evrovizije: Od stručnog žirija Srbije i Hrvatske dobili samo 1 poen

Tamara Živković sa pjesmom 'Nova Zora' osvojila je ukupno 71 poen, ali bi po glasovima publike sama prošla u finale.

Crna Gora je u prvom polufinalu Evrovizije 2026 u Beču zauzela 13. mesto od ukupno 15 takmičara, čime je ostala bez plasmana u veliko finale.

Tamara Živković i "Nova Zora" osvojili su ukupno 71 poen nakon sabiranja glasova žirija i publike, ali ono što je najviše podiglo prašinu u Crnoj Gori jeste način na koji su glasale komšije.

Da su na snazi bila pravila od prošle godine, kada se računao isključivo glas naroda, Crna Gora bi gledala finale.

Po ocjeni publike, Tamara Živković je sakupila 45 poena, što bi bilo dovoljno za "zlatno" 10. mjesto na Evroviziji.

Ipak, novi sistem glasanja koji od ove godine ponovo uključuje nacionalne žirije promijenio je sve – stručnjaci su Tamari dali svega 26 bodova, smjestivši je na 13. Poziciju

Srbija i Hrvatska dali 1 poen Crnoj Gori

Ono što je izazvalo pravu buru jeste raspodjela poena iz regiona. Iako su publika iz Srbije i Hrvatske nagradile Crnu Goru sa po čak 10 poena, stručni žiriji obe zemlje dali su Tamari samo po jedan bod.

Crnogorski žiri je u polufinalu Srbiji dao maksimalnih 12 bodova, a Hrvatskoj 10. Crna Gora je u finalu srpskom predstavniku Lavini ponovo dao 12 poena, a hrvatskoj grupi Lelek osam.

