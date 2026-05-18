logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zbog butalnih komentara ga nazivaju "švedskom Duškom Vučinić": Urinisao učesnike na Evroviziji i zasmijao svijet

Zbog butalnih komentara ga nazivaju "švedskom Duškom Vučinić": Urinisao učesnike na Evroviziji i zasmijao svijet

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Tokom ovogodišnje Evrovizije, Edvard af Silen je svojim duhovitim komentarima postao senzacija, a mnogi ga porede sa Duškom Vučinić.

Reakcije na švedskog komentatora Evrovizije Edvard af Silen Izvor: Instagram/printscreen/edwardafsillen/RTS

Edvard af Silen, švedski komentator ovogodišnje Evrovizije održane u Beču, privukao je ogromnu pažnju gledalaca širom Evrope zahvaljujući svom britkom humoru, duhovitim opaskama i prepoznatljivom sarkastičnom stilu komentarisanja.

Na društvenim mrežama njegovi komentari su se munjevito proširili, a brojni fanovi iz Srbije počeli su da ga porede sa Duškom Vučinić zbog sarkastičnih izjava.

Ovo nije prvi put da Edvard komentariše najpopularnije evropsko muzičko takmičenje, ovogodišnja Evrovizija bila mu je čak petnaesta po redu.

"On je komičar koji se pojavljuje u mnogim filmovima, ali nikada na listi najbolje obučenih", "Da li je ova ruža žena? Da. Da li će Portugalija da pobijedi? Ne.", "Izgleda malo kao čudna rok zvezda iz filma 'Zapravo ljubav'", "Dobro je da ne gledamo takmičenje u humoru", "Ovo je Emili, totalno nova osoba koja se pojavila. Nemamo pojma ko je ona", bili su neki od komentara švedskog komentatora.

Njegove duhovite opaske ove godine posebno su odjeknule na internetu, gde su se pojedini isečci iz prenosa brzo pretvorili u viralne snimke. Gledaoci ističu da upravo zahvaljujući njemu prenos dobija dodatnu dozu zabave, zbog čega mnogi tvrde da je postao jednako važan dio Evrovizije kao i sami izvođači.

@jordberry1Edward for president😇#eurovision♬ originalljud - cike

Možda će vas zanimati

Tagovi

evrovizija komentari komentator

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA