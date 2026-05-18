Zbog butalnih komentara ga nazivaju "švedskom Duškom Vučinić": Urinisao učesnike na Evroviziji i zasmijao svijet

Tokom ovogodišnje Evrovizije, Edvard af Silen je svojim duhovitim komentarima postao senzacija, a mnogi ga porede sa Duškom Vučinić.

Edvard af Silen, švedski komentator ovogodišnje Evrovizije održane u Beču, privukao je ogromnu pažnju gledalaca širom Evrope zahvaljujući svom britkom humoru, duhovitim opaskama i prepoznatljivom sarkastičnom stilu komentarisanja.

Na društvenim mrežama njegovi komentari su se munjevito proširili, a brojni fanovi iz Srbije počeli su da ga porede sa Duškom Vučinić zbog sarkastičnih izjava.

Ovo nije prvi put da Edvard komentariše najpopularnije evropsko muzičko takmičenje, ovogodišnja Evrovizija bila mu je čak petnaesta po redu.

"On je komičar koji se pojavljuje u mnogim filmovima, ali nikada na listi najbolje obučenih", "Da li je ova ruža žena? Da. Da li će Portugalija da pobijedi? Ne.", "Izgleda malo kao čudna rok zvezda iz filma 'Zapravo ljubav'", "Dobro je da ne gledamo takmičenje u humoru", "Ovo je Emili, totalno nova osoba koja se pojavila. Nemamo pojma ko je ona", bili su neki od komentara švedskog komentatora.

Njegove duhovite opaske ove godine posebno su odjeknule na internetu, gde su se pojedini isečci iz prenosa brzo pretvorili u viralne snimke. Gledaoci ističu da upravo zahvaljujući njemu prenos dobija dodatnu dozu zabave, zbog čega mnogi tvrde da je postao jednako važan dio Evrovizije kao i sami izvođači.