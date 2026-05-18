Otkriveno koliko novca je RTS dao na odlazak delegacije na Evroviziju: Evo koliki su im bili troškovi u Beču

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
RTS je za odlazak srpske delegacije na Evroviziju navodno potrošio oko 400.000 evra, uključujući troškove putovanja i nastupa.

Na Evroviziji u delegaciji obično bude dvadesetak članova. Troškovi za put i hotel, plus dnevnice i posebno sve za nastup predstavnika košta javni servis oko 400.000 evra.

Svi smo prošle godine čuli da je RTS prvi put platio vatru kao efekat u toku nastupa Princa, ali malo ko je znao da za svaku probu i za glavne nastupe ta vatra konkretno košta oko 10.000 evra.

Ostaje nam samo da nagađamo koliko su ove godine koštali nastupi jedne Grčke, koja je imala jedan od najskupljih nastupa na ovogodišnjoj Evroviziji, ali u svakom slučaju Evrovizija papreno košta i često gledaoci nisu ni svjesni koliko javni servisi izdvajaju novca za ovo takmičenje.

Svi govore o uspjesima zemalja na Evroviziji, ali malo ko se osvrće na to koliko to sve košta.

Kako domaći mediji saznaju, odlazak konkretno delegacije Srbije na Evroviziju i nastup košta oko 400.000 evra.

Inače, dosta se spekulisalo koliko novca su zaradili voditelji ovogodišnje Evrovizije Viktorija Svarovski i Mihael Ostrvovski, a austrijski mediji navode da je u pitanju brojka od 100.000 evra.

