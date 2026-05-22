Zvanično potvrđeno: Ova zemlja se poslije četiri godine vraća na Evroviziju

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Još nije poznato kako će biti izabran predstavnik za 2027. godinu, detalji će biti objavljeni kasnije.

Sjeverna Makedonija se vraća na Evroviziju Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest

Sjeverna Makedonija vraća se na Evroviziju 2027. godine, potvrđeno je. Oni su napravili četvorogodišnju pauzu na ovom muzičkom takmičenju

Povratak je potvrdio generalni direktor makedonskog nacionalnog emitera MRT, Zoran Ristoski, tokom javne sednice ovog javnog servisa.

Sjeverna Makedonija poslednji put učestvovala je na Evroviziji 2022. godine, kada je zemlju predstavljala Andrea sa pesmom "Circles".

Nakon toga, usljed finansijskih problema i visokih troškova učešća, MRT je doneo odluku da se povuče sa takmičenja tokom 2023, 2024, 2025. i 2026. godine.

Uprkos tome, oni su sve vreme nastavili da prenose takmičenje na javnom servisu usljed velikog interesovanja publike.

Krajem 2025. godine iz Programskog saveta MRT-a stizale su najave da postoji ozbiljna želja da se država vrati na evropsku muzičku scenu, a sada je ta odluka i zvanično potvrđena. Iz MRT-a smatraju da Evrovizija predstavlja značajnu priliku za promociju nacionalne kulture, muzike i međunarodne afirmacije zemlje, zbog čega je donijeta odluka o povratku.

Za sada nije poznato na koji način će biti izabran predstavnik Sjeverne Makedonije za Evroviziju 2027, ali je najavljeno da će više detalja biti saopšteno naknadno.

(Blic, MONDO)

