Ova zemlja najavila povlačenje sa Evrovizije u Bugarskoj: Ne žele više da tolerišu jednu stvar, otkrili razloge

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Do sada je pet zemalja najavilo povlačenje iz protesta protiv dozvole Izraelu da učestvuje.

Belgija najavila povlačenje sa Evrovizije Izvor: Youtube printscreen / Eurovision Song Contest

Pjesma za Evroviziju 2026 se nedavno završila, ali i dalje se širom svijeta priča o takmičenju. Dok je Sjeverna Makedonija najavila učešće 2027. godine koje će se održati u Bugarskoj, Belgija razmišlja da odustane od takmičenja.

Belgija je najavila da bi mogla da postane šesta država koja će se povući s Evrovizije naredne godine, i to iz istog razgloga -zbog učešća Izraela.

Uoči ovogodišnjeg takmičenja, nacionalne televizije pet zemalja već su objavile da se povlače u znak protesta protiv odluke da se Izraelu dozvoli učešće

Belgijska televizija VRT objavila je kako je malo vjjerovatno da će učestvovati na takmičenju iduće godine, ako situacija ostane nepromijenjena. U izjavi objavljenoj na internet stranicama VRT-a, portparolka Jasmin Van der Borht poručila je: "Male su šanse da će VRT iduće godine poslati izvođača."

"Očekujemo snažnu poruku od Evropske radiodifuzne unije, koja organizuje Evroviziju, protiv rata i nasilja, te za poštovanje ljudskih prava. To su vrijednosti koje bi trebalo da ujedinjuju festival, a trenutno su previše bačene u drugi plan. Tražimo jasan okvir za učešće, otvorenu raspravu i direktno glasanje članica EBU-a. Dosad smo na to dobili nepotpun odgovor. Čak ni tokom polufinala prošle nedjelje nismo dobili nikakav signal da EBU čuje našu zabrinutost. Naravno, o tome želimo da razgovaramo i s drugim televizijskim kućama. Međutim, ako se stav EBU-a ne promijeni, male su šanse da će VRT iduće godine poslati izvođača", zaključila je Van der Borht, prenose strani mediji.

Podsjetimo, Belgija je na Evroviziji 2026 zauzela 21. mjesto u finalu sa ukupno 36 poena. Predstavljala ih je ESSYLA sa pjesmom "Dancing on the Ice".

