Ova zemlja najavila povlačenje sa Evrovizije u Bugarskoj: Ne žele više da tolerišu jednu stvar, otkrili razloge

Do sada je pet zemalja najavilo povlačenje iz protesta protiv dozvole Izraelu da učestvuje.
Pjesma za Evroviziju 2026 se nedavno završila, ali i dalje se širom svijeta priča o takmičenju. Dok je Sjeverna Makedonija najavila učešće 2027. godine koje će se održati u Bugarskoj, Belgija razmišlja da odustane od takmičenja.
Belgija je najavila da bi mogla da postane šesta država koja će se povući s Evrovizije naredne godine, i to iz istog razgloga -zbog učešća Izraela.
Ovako su izgledali protesti u Beču zbog učešća Izraela:
Uoči ovogodišnjeg takmičenja, nacionalne televizije pet zemalja već su objavile da se povlače u znak protesta protiv odluke da se Izraelu dozvoli učešće.
Belgijska televizija VRT objavila je kako je malo vjjerovatno da će učestvovati na takmičenju iduće godine, ako situacija ostane nepromijenjena. U izjavi objavljenoj na internet stranicama VRT-a, portparolka Jasmin Van der Borht poručila je: "Male su šanse da će VRT iduće godine poslati izvođača."
"Očekujemo snažnu poruku od Evropske radiodifuzne unije, koja organizuje Evroviziju, protiv rata i nasilja, te za poštovanje ljudskih prava. To su vrijednosti koje bi trebalo da ujedinjuju festival, a trenutno su previše bačene u drugi plan. Tražimo jasan okvir za učešće, otvorenu raspravu i direktno glasanje članica EBU-a. Dosad smo na to dobili nepotpun odgovor. Čak ni tokom polufinala prošle nedjelje nismo dobili nikakav signal da EBU čuje našu zabrinutost. Naravno, o tome želimo da razgovaramo i s drugim televizijskim kućama. Međutim, ako se stav EBU-a ne promijeni, male su šanse da će VRT iduće godine poslati izvođača", zaključila je Van der Borht, prenose strani mediji.
Podsjetimo, Belgija je na Evroviziji 2026 zauzela 21. mjesto u finalu sa ukupno 36 poena. Predstavljala ih je ESSYLA sa pjesmom "Dancing on the Ice".
Prisjetimo se ovogodišnjeg učešća Belgije:
