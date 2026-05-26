Ova zemlja najavila povlačenje sa Evrovizije u Bugarskoj: Ne žele više da tolerišu jednu stvar, otkrili razloge

Do sada je pet zemalja najavilo povlačenje iz protesta protiv dozvole Izraelu da učestvuje.

Izvor: Youtube printscreen / Eurovision Song Contest

Pjesma za Evroviziju 2026 se nedavno završila, ali i dalje se širom svijeta priča o takmičenju. Dok je Sjeverna Makedonija najavila učešće 2027. godine koje će se održati u Bugarskoj, Belgija razmišlja da odustane od takmičenja.

Belgija je najavila da bi mogla da postane šesta država koja će se povući s Evrovizije naredne godine, i to iz istog razgloga -zbog učešća Izraela.

Uoči ovogodišnjeg takmičenja, nacionalne televizije pet zemalja već su objavile da se povlače u znak protesta protiv odluke da se Izraelu dozvoli učešće.

Belgijska televizija VRT objavila je kako je malo vjjerovatno da će učestvovati na takmičenju iduće godine, ako situacija ostane nepromijenjena. U izjavi objavljenoj na internet stranicama VRT-a, portparolka Jasmin Van der Borht poručila je: "Male su šanse da će VRT iduće godine poslati izvođača."

News from#Belgiumfor#Eurovision... Next year, Flemish broadcaster VRT will be in charge of their entry.



However, spokesperson Yasmine van der Borght has now said: "If the EBU don't change their position, chances are slim that VRT will send an entry". — ESCXTRA.com (@escxtra)May 16, 2026

"Očekujemo snažnu poruku od Evropske radiodifuzne unije, koja organizuje Evroviziju, protiv rata i nasilja, te za poštovanje ljudskih prava. To su vrijednosti koje bi trebalo da ujedinjuju festival, a trenutno su previše bačene u drugi plan. Tražimo jasan okvir za učešće, otvorenu raspravu i direktno glasanje članica EBU-a. Dosad smo na to dobili nepotpun odgovor. Čak ni tokom polufinala prošle nedjelje nismo dobili nikakav signal da EBU čuje našu zabrinutost. Naravno, o tome želimo da razgovaramo i s drugim televizijskim kućama. Međutim, ako se stav EBU-a ne promijeni, male su šanse da će VRT iduće godine poslati izvođača", zaključila je Van der Borht, prenose strani mediji.

Podsjetimo, Belgija je na Evroviziji 2026 zauzela 21. mjesto u finalu sa ukupno 36 poena. Predstavljala ih je ESSYLA sa pjesmom "Dancing on the Ice".

