Belgijski izvođači se pridružuju bojkotu Evrovizije: Pozivaju javni servis da odustane od učešća na takmičenju

Izvor: Shutterstock/railway fx

Evrovizijska saga se nastavlja.

Nakon što je nekoliko zemalja odlučilo da ne učestvuje naredne godine na popularnom muzičkom takmičenju zbog učešća Izraela, sada su se pobunili i belgijski izvođači.

Oko 170 belgijskih umjetnika i kulturnih radnika potpisalo je peticiju kojom se osuđuje odluka nacionalnog emitera RTBF da učestvuje na Evroviziji 2026, upozoravajući da takmičenje rizikuje da postane platforma za normalizaciju kršenja međunarodnog prava.

Za razliku od nacionalnih emitera Španije, Irske, Islanda, Holandije i Slovenije, RTBF je odlučio da nastavi učešće u takmičenju.

"Prema našem mišljenju, ovo predstavlja ozbiljno kršenje etičkih i moralnih obaveza javnih emitera", stoji u peticiji.

Potpisnici ističu da je odluka da se Izraelu dozvoli učešće u suprotnosti sa odlukom Evropske radiodifuzne unije (EBU) da izbaci Rusiju što je započela rat protiv Ukrajine, ukazujući na "zabrinjavajuće dvostruke standarde".

Belgijski umjetnici takođe optužuju Izrael da koristi kulturne događaje u političke svrhe navodeći da je "izraelska vlada godinama koristila velike umjetničke i kulturne manifestacije u propagandne svrhe kako bi skrenula pažnju sa režima okupacije, kolonizacije i aparthejda nad palestinskim narodom".

"Učešće na Evroviziji omogućava Izraelu da održava iluziju da je moderna i uzorna zapadna demokratska zemlja i da na taj način lakše prikrije svoje kriminalne postupke", navodi se u peticiji.

U pismu se RTBF poziva "da poštuje svoju misiju javnog servisa" tako što će otkazati učešće na Evroviziji 2026.

Direktor Evrovizije Martin Grin odgovorio je na kritike i pozive na bojkot rekavši da "u svijetu punom izazova zaista možemo da budemo ujedinjeni muzikom".

To, međutim, nije spriječilo kritičare da istaknu licemerje EBU-a, s obzirom na to da se takmičenje ponosi političkom neutralnošću, a ipak je 2022. godine zabranilo učešće Rusiji, svega nekoliko dana nakon invazije na Ukrajinu.

Podsjetimo, prošlogodišnji pobjednik Evrovizije Nemo najavio je da će vratiti pobjednički trofej iz protesta, što je kasnije učinio i pobjednik iz 1994. godine Čarli MekGetigan.

Austrija će sljedeće godine biti domaćin takmičenja, tamošnji javni emiter ORF je istakao da neće zabraniti palestinske zastave u publici niti cenzurisati zvižduke ukoliko budu upućeni Izraelu tokom nastupa.

"Dozvolićemo sve zvanične zastave koje postoje u svijetu, ukoliko su u skladu sa zakonom i određenim pravilima, u smislu veličine i bezbjednosti. Nećemo ništa uljepšavati niti izbjegavati da prikažemo jer je naš zadatak da stvari pokažemo onakvima kakve jesu", rekao je izvršni producent takmičenja Majkl Kron.

(EUpravo zato/Euronews)