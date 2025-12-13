logo
Propast Evrovizije: Nekada prestižno muzičko takmičenje na ivici raspada

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Inspirisan Nemovim postupkom, irski pjevač Čarli Mekgetigan, pobjednik Evrovizije 1994. godine, odlučio je da isto učini.

Pobjednik Evrovizije vratio trofej Izvor: miss.cabul/Shutterstock

Nakon što je pobjednik Evrovizije 2024, Nemo, javno saopštio da vraća svoj pobjednički trofej Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU), isto je odlučio da učini i još jedan evrovizijski pobjednik.

Riječ je o irskom pjevaču Čarliju Mekgetiganu, koji je zajedno sa Polom Haringtonom pobijedio na Evroviziji 1994. godine. Mekgetigan je na društvenim mrežama objavio video u kojem potvrđuje da će vratiti svoj trofej, navodeći da je na tu odluku došao po uzoru na Nema.

"On se učinio kao iskrena i vrlo inteligentna osoba i iznio je dobro svoj slučaj, i kao podrška odlučio sam da vratim svoj trofej", izjavio je Mekgetigan, čija se zemlja takođe povukla s takmičenja, dodavši kako mora da potraži šta su im uručili tokom pobjede, pa kada pronađe, poslaće EBU-u.

Mekgetigan je bio među nekadašnjim evrovizijskim izvođačima koji su u maju potpisali otvoreno pismo EBU-u zatraživši isključivanje Izraela iz takmičenja zbog korišćenja istog u političke svrhe. Njegov kolega Pol Harington je još prošle nedjelje reagovao na povlačenje Irske i još tada tri zemlje s Evrovizije, naglašavajući da će odluka imati značajan uticaj.

"Ovo je velika stvar za sve koje Evrovizija dotiče", rekao je Harington za RTÉ.

"Već smo bili van takmičenja, nismo se kvalifikovali i slično. Gledajte, bilo je problema i prije - bilo je bojkota i povlačenja još prije mnogo godina, čak i vezanih za sistem glasanja. Ovo će imati uticaj."

Potvrđeno učešće Izraela

Podsjetimo, čelnici "Evrovizije" početkom mjeseca su dozvolili Izraelu da učesvuje iduće godine, iako su mnoge zemlje prijetile da će se povući sa takmičenja zbog rata na Bliskom istoku. Irska, Slovenija, Holandija i Španija donijele su potom odluku da ne učestvuju, a onda im se pridružio i Island.

(Kurir / MONDO)   

Tagovi

evrovizija

Komentari 0

