Skandal trese Pjesmu Evrovizije: Izraelka pjeva, a na televiziji namjerno pustili horor scene iz Gaze (Video)

Španija je samo jedna od zemalja koja se sljedeće godine neće takmičiti na Pjesmi Evrovizije. Nacionalna televizija je snimila poseban prilog zašto

Izvor: X/screenshot/@AdameMedia

Krajem prošle nedjelje EBU je potvrdila učešće Izraela na Evroviziji 2026, uprkos pozivima velikog broja zemalja da im se zabrani nastup na muzičkom takmičenju.

Nakon što je juče donijeta odluka da je dozvoljeno Izraelu da učestvuje na Evroviziji 2026, zemlje su masovno počele da otkazuju učešće na predstojećem takmičenju. Za sada su od takmičenja zvanično odustale Španija, Irska, Slovenija i Holandija.

Na španskoj televiziji je istog dana emitovan prilog o učešću Izreala na Pjesmi Evrovizije, ali tako da je ekran bio pola-pola - na jednoj strani se vidi prošlogodišnja učesnica Izraela, a na drugoj bombardovanje Gaze i otimanje za hranu.

Pogledajte potresne scene s televizije: