Evrovizija mijenja pravila glasanja zbog Izraela: Početkom decembra će se odlučiti o učešću ove zemlje

Evrovizija mijenja pravila glasanja i promocije nakon kontroverzi izazvanih učešćem Izraela i optužbi da se ova država mješa u takmičenje.

Nekoliko zemalja je zatražilo reviziju pošto je Izrael osvojio najviše glasova publike na takmičenju u maju. Kada su uzeti u obzir glasovi žirija, Izrael je završio na drugom mjestu.

Evropska radiodifuzna unija (EBU), organizator popularnog muzičkog takmičenja, saopštila je da su izmjene "osmišljene da ojačaju povjerenje, transparentnost i angažovanje publike".

"Saslušali smo i reagovali. Neutralnost i integritet Pesme Evrovizije od najvišeg su značaja za EBU, njene članove i svu našu publiku. Od ključnog je značaja da fer karakter takmičenja uvijek bude zaštićen", rekao je direktor Evrovizije Martin Grin.

U okviru novih mjera, broj glasova po metodi plaćanja biće smanjen na 10, saopštio je EBU.

Pored toga, "profesionalni žiriji" se vraćaju u polufinala prvi put od 2022. godine - to je mjera koja bi trebalo da donese odnos 50-50 između glasova publike i žirija.

Broj članova žirija povećan je sa pet na sedam, a svi će morati da potpišu zvaničnu izjavu da će glasati nezavisno i nepristrasno. U žiri će biti uključeni i članovi uzrasta od 18 do 25 godina, što treba da odražava privlačnost takmičenja među mlađom publikom.

Organizatori će takođe pojačati mjere zaštite kako bi sprečili "sumnjive ili koordinisane aktivnosti glasanja" i ojačaće bezbjednosne sisteme koji "nadgledaju, otkrivaju i sprečavaju prevare", saopštio je EBU.

EBU takođe zabranjuje svojim emiterima i izvođačima da se "aktivno" uključuju u promotivne kampanje trećih strana ilim im doprinose na bilo koji način. Kako se navodi u Kodeksu ponašanja, svaki pokušaj nedozvoljenog uticaja na rezultate dovešće do sankcija.

Izrael učestvuje na Evroviziji više od 50 godina i četiri puta je pobjedio.

Međutim, zbog rata u Gazi sve je više poziva da se izbaci iz takmičenja.

Španija je prva od "Velike petorke" - zemalja koje daju najveće finansijske doprinose EBU i svake godine automatski prolaze u finale - koja je zaprijetila bojkotom takmičenja ukoliko se Izrael nađe na spisku učesnika.

Druge zemlje koje su zapretile bojkotom Evrovizije ako Izrael nastavi da učestvuje uključuju Irsku, Island, Sloveniju i Holandiju. Holandski javni servis AVROTROS je izjavio da se "zbog ljudske patnje u Gazi" više ne može opravdati učešće Izraela.

Holandski emiter je takođe naveo da je "dokazan uticaj izraelske vlade tokom posljednjeg izdanja Pjesme Evrovizije, pri čemu je događaj iskorišćen kao politički instrument".

Više od 70 bivših učesnika Evrovizije je prethodno potpisalo otvoreno pismo tražeći da Izrael i njegova nacionalna televizija KAN budu isključeni.

Ovogodišnji pobjednik, JJ, takođe je pozvao da se Izrael zabrani učešće 2026.

Iako je Evrovizija navodno apolitična, EBU je isključio Rusiju iz takmičenja ubrzo nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine. Izrael je, međutim, nastavio da učestvuje tokom protekle dvije godine uprkos međunarodnim kritikama zbog rata u Gazi.

Generalna skupština EBU održaće se 4. i 5. decembra i trebalo bi konačno da odluči da li Izrael može da učestvuje naredne godine.

