Izrael ponovo bombarduje Gazu, najmanje 24 mrtvih

Izraelska vojska pokrenula je nove vazdušne napade na militante Hamasa u Gazi, a prema podacima lokalnih bolnica poginule su najmanje 24 osobe, dok je 54 ljudi povrijeđeno.

U naselju Rimal u gradu Gazi pogođeno je vozilo, pri čemu je ubijeno 11, a ranjeno više od 20 Palestinaca, rekao je Rami Mana, direktor bolnice "Šifa", gdje su žrtve preuzete.

U drugom napadu meta je bila kuća u blizini bolnice "El avda" u centralnom dijelu enklave.

Prema saopštenju bolnice, poginule su najmanje tri osobe, a ranjeno je 11 lica.

U napadu na kuću u kampu Nuseirat u centralnoj Gazi poginulo je najmanje sedam lica, uključujući dijete, a ranjeno je 16 osoba, rekli su palestinski zdravstveni zvaničnici.

Prema saopštenju bolnice "El aksa", u napadu na kuću u Deir el Balahu u centralnoj Gazi poginule su tri osobe, uključujući jednu ženu.

Izraelska vojska saopštila je da je u današnjim udarima ubijeno pet terorista i da nema povrijeđenih među izraelskim vojnicima, prenio je AP.