logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izrael ponovo bombarduje Gazu, najmanje 24 mrtvih

Izrael ponovo bombarduje Gazu, najmanje 24 mrtvih

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Izraelska vojska pokrenula je nove vazdušne napade na militante Hamasa u Gazi, a prema podacima lokalnih bolnica poginule su najmanje 24 osobe, dok je 54 ljudi povrijeđeno.

Novi napadi Izraela na Gazu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U naselju Rimal u gradu Gazi pogođeno je vozilo, pri čemu je ubijeno 11, a ranjeno više od 20 Palestinaca, rekao je Rami Mana, direktor bolnice "Šifa", gdje su žrtve preuzete.

U drugom napadu meta je bila kuća u blizini bolnice "El avda" u centralnom dijelu enklave.

Prema saopštenju bolnice, poginule su najmanje tri osobe, a ranjeno je 11 lica.

U napadu na kuću u kampu Nuseirat u centralnoj Gazi poginulo je najmanje sedam lica, uključujući dijete, a ranjeno je 16 osoba, rekli su palestinski zdravstveni zvaničnici.

Prema saopštenju bolnice "El aksa", u napadu na kuću u Deir el Balahu u centralnoj Gazi poginule su tri osobe, uključujući jednu ženu.

Izraelska vojska saopštila je da je u današnjim udarima ubijeno pet terorista i da nema povrijeđenih među izraelskim vojnicima, prenio je AP.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Izrael Palestina Gaza bombardovanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ