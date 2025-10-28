Kraj mira? Netanjahu naredio napad na Gazu, Hamas odustao od predaje tijela zarobljenika

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je udare na Pojas Gaze nakon konsultacija sa vojskom, saopšteno je iz kabineta premijera.

Izvor: Shutterstock

"Nakon završetka bezbjednosnih konsultacija, premijer Netanjahu je naložio vojnom rukovodstvu da odmah pokrene snažne udare na Pojas Gaze", navodi se u saopštenju.

Ranije je izraelski vojni radio javio da su pripadnici Hamasa otvorili vatru na izraelsku vojsku u Pojasu Gaze, a da su Izraelske odbrambene snage odgovorile artiljerijskom vatrom u području Rafe.

Brigade Al-Kasam, vojno krilo palestinskog pokreta Hamas, saopštile su da će odložiti predaju tijela taoca Izraelu jer Tel Aviv krši primirje.

"Odložićemo ranije zakazani prenos tijela taoca zbog kršenja pravila okupacionih snaga. Svaka eskalacija od Izraela će zakomplikovati proces pretrage i izvlačenja posmrtnih ostataka, što će zauzvrat usporiti proces vraćanja tijela", navodi se u saopštenju.

Vojno krilo Hamasa juče je saopštilo da je pronašlo tijelo preminulog taoca u jednom od tunela ispod Pojasa Gaze i da planira da prebaci tijelo Izraelu danas u 18.00 časova po lokalnom vremenu.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je naredio vojsci da izvede udare u Gazi nakon što je optužio Hamas da krši sporazum o prekidu vatre.

Neimenovani izraelski vojni zvaničnik rekao je da je Hamas prekršio primirje napadom na izraelske snage u području pod izraelskom kontrolom.