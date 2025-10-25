logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Hrana je život, ali obrazovanje je nada": Izgubljena generacija u Gazi

"Hrana je život, ali obrazovanje je nada": Izgubljena generacija u Gazi

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Fonet
0

Regionalni direktor UNICEF-a za Bliski istok i Sjevernu Afriku Eduar Begbeder upozorio je danas na rastući rizik od gubitka cijele generacije u opkoljenom i razorenom Pojasu Gaze, gdje je obrazovni sistem u stanju "kolapsa" nakon dvije godine rata.

djeca u gazi čekaju hranu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Ovo je treća godina bez škole, a ako do februara ne obezbijedimo istinski povratak učenju za svu djecu, doći ćemo do četvrte godine bez obrazovanja i zaista izgubljene generacije", rekao je Begbeder nakon povratka iz Pojasa Gaze, prenosi Wafa.

Istakao je da su stupanjem na snagu primirja 10. oktobra UNICEF i njegovi partneri uspjeli da "vrate otprilike svako šesto dijete u privremene prostore za učenje".

Dodao je, međutim, da problem neće moći lako da se riješi, "jer je 85 odsto škola potpuno uništeno ili je neupotrebljivo", dok se mnoge od onih koje Izraelci nisu srušili koriste kao skloništa za raseljena lica.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pored toga, djeca i nastavnici se suočavaju sa velikim poteškoćama u kretanju, zbog raseljavanja i vojnih operacija, dok je većina nastavnika zauzeta obezbjeđivanjem hrane i vode za svoje porodice.

"Kako se učionice mogu obnoviti kada nema cementa", upitao je Begbeder i ukazao da je "potreban bar minimum svesaka, knjiga i školskog materijala".

"Svjesni smo da je hrana pitanje preživljavanja, ali obrazovanje je nada", kazao je.

Naglasio je da je duboko dirnut onim što je opisao kao odlučnost zajednice da "reorganizuje živote, očisti ruševine, ponovo otvori male prodavnice i pokuša da obnovi neke aspekte života", ali je naveo da je šokiran razmjerama razaranja.

"Teško je i zamisliti da je 80 odsto Pojasa Gaze potpuno sravnjeno sa zemljom i tek na nekim mjestima ostali su mali džepovi zgrada", rekao je Begbeder.

Od početka rata u Pojasu Gaze je poginulo najmanje 20.058 učenika osnovnih i srednjih škola, a 31.139 je povrijeđeno.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Gaza djeca obrazovanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ