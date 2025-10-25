"Hrana je život, ali obrazovanje je nada": Izgubljena generacija u Gazi

Regionalni direktor UNICEF-a za Bliski istok i Sjevernu Afriku Eduar Begbeder upozorio je danas na rastući rizik od gubitka cijele generacije u opkoljenom i razorenom Pojasu Gaze, gdje je obrazovni sistem u stanju "kolapsa" nakon dvije godine rata.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Ovo je treća godina bez škole, a ako do februara ne obezbijedimo istinski povratak učenju za svu djecu, doći ćemo do četvrte godine bez obrazovanja i zaista izgubljene generacije", rekao je Begbeder nakon povratka iz Pojasa Gaze, prenosi Wafa.

Istakao je da su stupanjem na snagu primirja 10. oktobra UNICEF i njegovi partneri uspjeli da "vrate otprilike svako šesto dijete u privremene prostore za učenje".

Dodao je, međutim, da problem neće moći lako da se riješi, "jer je 85 odsto škola potpuno uništeno ili je neupotrebljivo", dok se mnoge od onih koje Izraelci nisu srušili koriste kao skloništa za raseljena lica.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pored toga, djeca i nastavnici se suočavaju sa velikim poteškoćama u kretanju, zbog raseljavanja i vojnih operacija, dok je većina nastavnika zauzeta obezbjeđivanjem hrane i vode za svoje porodice.

"Kako se učionice mogu obnoviti kada nema cementa", upitao je Begbeder i ukazao da je "potreban bar minimum svesaka, knjiga i školskog materijala".

"Svjesni smo da je hrana pitanje preživljavanja, ali obrazovanje je nada", kazao je.

Naglasio je da je duboko dirnut onim što je opisao kao odlučnost zajednice da "reorganizuje živote, očisti ruševine, ponovo otvori male prodavnice i pokuša da obnovi neke aspekte života", ali je naveo da je šokiran razmjerama razaranja.

"Teško je i zamisliti da je 80 odsto Pojasa Gaze potpuno sravnjeno sa zemljom i tek na nekim mjestima ostali su mali džepovi zgrada", rekao je Begbeder.

Od početka rata u Pojasu Gaze je poginulo najmanje 20.058 učenika osnovnih i srednjih škola, a 31.139 je povrijeđeno.