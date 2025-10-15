Hamas nemilosrdno zavodi red po Gazi, ubijeno njih 30: SAD pozvale na momentalni prekid nasilja

Američka vojska pozvala je Hamas da odmah prekine nasilje nad civilima u Gazi i položi oružje, dok ta militantna grupa ponovo uspostavlja kontrolu nad enklavom tokom primirja.

Izvor: YouTube/Screenshot/WION

Američka vojska na Bliskom istoku pozvala je Hamas da odmah prestane sa nasiljem nad civilima u Gazi i da se bez odlaganja razoruža. Hamas je, dok je na snazi primirje, ponovo preuzeo kontrolu nad Gazom raspoređujući sigurnosne snage i uklanjajući one za koje smatra da sarađuju sa Izraelom.

Prema palestinskim izvorima, Hamas je ubio 30 pripadnika jedne "bande" u gradu Gazi, navodeći kriminal i bezbjednosne razloge. Hiljade Palestinaca vraćaju se u sjeverni dio razorene enklave.

Zapovjednik američkog CENTCOM-a, Brad Cooper, oštro je pozvao Hamas da odmah prekine nasilje i puca na nevine civile, kao i da položi oružje i poštuje plan američkog predsjednika Donalda Trampa za Gazu.

Tramp je rekao da mu je dato privremeno zeleno svjetlo da Hamas obavlja policijske funkcije u Gazi, i da mu ne smeta što je Hamas ubio određeni broj pripadnika bande. Prema Trampovom planu, Hamas neće biti deo vlasti u demilitarizovanoj Gazi, kojom bi upravljao palestinski odbor pod međunarodnim nadzorom, uz raspoređivanje međunarodne stabilizacione misije.

SAD planiraju da rasporede do 200 vojnika u Izraelu da pomognu u stabilizaciji Gaze, ali se ne očekuje njihovo raspoređivanje unutar same palestinske enklave.

