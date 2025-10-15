logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hamas nemilosrdno zavodi red po Gazi, ubijeno njih 30: SAD pozvale na momentalni prekid nasilja

Hamas nemilosrdno zavodi red po Gazi, ubijeno njih 30: SAD pozvale na momentalni prekid nasilja

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Američka vojska pozvala je Hamas da odmah prekine nasilje nad civilima u Gazi i položi oružje, dok ta militantna grupa ponovo uspostavlja kontrolu nad enklavom tokom primirja.

Hamas vrši nasilje nad civilima u Gazi Izvor: YouTube/Screenshot/WION

Američka vojska na Bliskom istoku pozvala je Hamas da odmah prestane sa nasiljem nad civilima u Gazi i da se bez odlaganja razoruža. Hamas je, dok je na snazi primirje, ponovo preuzeo kontrolu nad Gazom raspoređujući sigurnosne snage i uklanjajući one za koje smatra da sarađuju sa Izraelom.

Prema palestinskim izvorima, Hamas je ubio 30 pripadnika jedne "bande" u gradu Gazi, navodeći kriminal i bezbjednosne razloge. Hiljade Palestinaca vraćaju se u sjeverni dio razorene enklave.

Zapovjednik američkog CENTCOM-a, Brad Cooper, oštro je pozvao Hamas da odmah prekine nasilje i puca na nevine civile, kao i da položi oružje i poštuje plan američkog predsjednika Donalda Trampa za Gazu.

Tramp je rekao da mu je dato privremeno zeleno svjetlo da Hamas obavlja policijske funkcije u Gazi, i da mu ne smeta što je Hamas ubio određeni broj pripadnika bande. Prema Trampovom planu, Hamas neće biti deo vlasti u demilitarizovanoj Gazi, kojom bi upravljao palestinski odbor pod međunarodnim nadzorom, uz raspoređivanje međunarodne stabilizacione misije.

SAD planiraju da rasporede do 200 vojnika u Izraelu da pomognu u stabilizaciji Gaze, ali se ne očekuje njihovo raspoređivanje unutar same palestinske enklave.

 (MONDO/Index)

Možda će vas zanimati

Tagovi

hamas SAD Gaza

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ