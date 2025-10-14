logo
Tramp prijeti Hamasu: "Ako se ne razoružaju, mi ćemo im to uraditi"

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Tramp prijeti Hamasu zbog razmjene tijela ubijenih zarobljenika.

tramp prijeti hamasu zbog zarobljenika Izvor: EPA/JIM LO SCALZO/Menahem KAHANA / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp je bijesan na Hamas jer nisu vratili tijela mrtvih zarobljenika i tim povodom se hitno obratio javnosti. Izjavio je da Hamas mora to što prije da uradi inače će ih "Amerika razoružati".

"Ako se ne razoružaju, mi ćemo to uraditi. To će se dogoditi ubrzo i možda vrlo nasilno", započeo je Tramp svoje vanredno obraćanje, prenosi "Skaj Njuz".

Potom je otkrio predstavnicima medija da je razgovarao sa jednim visokim zvaničnikom Hamasa koji mu je rekao da će se ova organizacija razoružati. Takođe, prenio je američkom predsjedniku poruku da su likvidirane dvije neprijateljske bande

"To me nije mnogo zanimalo", dodao je Tramp.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak strijeljanja Palestinaca u Pojasu Gaze. Nije poznato ko su žrtve pucnjave niti da li je snimak zaista autentičan, ali bi ove likvidacije "neprijateljskih bandi" koje je visoki zvaničnik Hamasa ispričao Trampu mogle da budu povezane sa tim snimkom.

Da podsetimo, u ponedjeljak 13.oktobra je potpisan mirovni sporazum Izraela i Hamasa, a danas je Izrael odlučio da u srijedu 15. oktobra ne otvori granični prelaz Rafa koji se nalazi između Pojasa Gaze i Egipta. Razmijenjeni su ratni zarobljenici, a preostalo je da se vrate tijela ubijenih talaca koje Hamas još uvijek drži u Pojasu Gaze.

Tagovi

Donald Tramp hamas prijetnje zarobljenici

