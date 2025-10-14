Razočaranje u posljednjem trenutku: Tijela talaca ostaju u Gazi, porodice ogorčene

Porodice izraelskih talaca čija tijela nisu vraćena iz Gaze doživjele su teško razočaranje, nakon što su iz sporazuma sa Hamasom stigla samo četiri tijela umjesto očekivanih 15 do 20.

Sin izraelskog taoca čije tijelo i dalje ostaje u Gazi rekao je za BBC da se suočava sa spoznajom da "nije gotovo i da će ovo biti duža borba".

Rotem Kuper, čiji je otac Amiram među 24 taoca čija tijela nisu vraćena u Izrael u ponedjeljak, izjavio je da porodice pokušavaju "da nekako nađu snagu da se podignu … i nastave borbu".

Apelovao je na američkog predsjednika Donalda Trampa, Katar, Egipat i druge zemlje uključene u pregovore o mirovnom sporazumu "da pokažu Hamasu da ovo nije prihvatljivo".

Sporazum o prekidu vatre i razmjeni talaca koji su potpisali Izrael i Hamas predviđao je da će preostali zarobljenici u Gazi biti vraćeni do ponedjeljka u podne, uz otprilike 2.000 palestinskih zatvorenika koje je Izrael držao kao razmjenu. Iako je 20 živih talaca oslobođeno, kopija sporazuma koju su objavili izraelski mediji priznaje da Hamas i druge palestinske frakcije možda neće moći da lociraju sva tijela preminulih talaca do roka. Njihove porodice su se nadale da će njihovi voljeni biti vraćeni u ponedjeljak nakon dvije godine zatočeništva.

"Nadali smo se i očekivali da će možda 15 do 20 od 28 preminulih talaca biti vraćeno, ali to se nije desilo. Samo su četiri objavljena", rekao je Kuper. Opisao je vijest kao "veliko razočaranje" za porodice.

"Jasno nam je da su mogli i morali da vrate više i da igraju igrice".

Kuperovi roditelji su oboje kidnapovani tokom napada Hamasa 7. oktobra 2023. s njihovog doma u kibucu Nir Oz. Njegova majka je oslobođena kasnije tog mjeseca, dok je njegov otac ubijen u zatočeništvu. Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su tada djelovale u tom području, ali nisu potvrdile na koji je način ubijen, upućujući BBC na raniju izjavu da su okolnosti "pod istragom". Hamas tvrdi da je ubijen usljed napada izraelske vojske. Forum porodica talaca i nestalih, koji predstavlja rodbinu mnogih talaca, zatražio je "veoma ozbiljan odgovor" od izraelske vlade i mirovnih posrednika zbog, kako navode, "kršenja sporazuma od strane Hamasa".

Forum je poručio da naredne faze mirovnog plana ne bi trebalo da se nastave dok sva preostala tijela ne budu vraćena. Kuper je u ponedeljak otišao do vojne baze Re’im na jugu Izraela da prisustvuje povratku 20 živih talaca.

U glasovnim porukama koje je slao tokom dana, opisao je osjećanje "ogromnog iščekivanja" i "velikog olakšanja" kada ih je vidio kako se vraćaju. Ali pomisao na tijela koja bi trebala biti vraćena u Izrael bila mu je "srceparajuća". Sljedećeg dana, nakon vijesti da četiri tijela koja su vraćena ne uključuju Amirama, opisao je cijeli doživljaj kao "veliki rolerkoster".

Kuper je rekao da bi povratak očeva tijela omogućioomogućio "da duže spava mirno noću".

"Sve je stalo", dodao je.

Rubi Čen, čije tijelo njenog sina Itaja i dalje ostaje u Gazi, rekla je da je doživjela slične emocije.

"Bili smo presrećni u ponedjeljak kad smo vidjeli 20 talaca kako izlaze i ponovo se sastaju sa porodicama, ali smo veoma razočarani što nisu vraćena tijela više preminulih talaca", rekla je u video poruci koju je Forum porodica talaca i nestalih podijelio s BBC‑jem.

"Zahtevamo od izraelske vlade, SAD i posrednika da nastave borbu i vrše pritisak na Hamas da se pridržava sporazuma i vrati sva preostala tijela talaca u zatočeništvu", dodala je gospođa Čen.

Izraelska vojska saopštila je u utorak da je nakon forenzičkih ispitivanja identifikovala četiri taoca čija su tijela vraćena i obavijestila njihove porodice da su njihovi najmiliji ponovo sahranjeni.

Među njima su Gaj Iloz, koji je pogođen metkom na muzičkom festivalu Nova i za koga se vjeruje da je umro od povreda, i Bipin Joši, za koga se smatra da je "ubijen u zatočeništvu tokom prvih mjeseci rata".