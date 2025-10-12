logo
Humanitarna pomoć pristiže u Gazu, Netanjahu proglasio pobjedu

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Prekid vatre u ratu u Pojasu Gaze održava se već treći dan, a humanitarne agencije rade na tome da brzo dostave prijeko potrebnu pomoć opkoljenoj teritoriji u skladu sa sporazumom o primirju.

Humanitarna pomoć pristiže u Gazu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zvaničnici UN rekli su da je danas postignut znatan napredak, jer je dozvoljen ulazak pomoći u enklavu, prenio je AP.

Eri Kaneko, portparol Kancelarije UN za koordinaciju humanitarnih poslova, rekao je da su zalihe gasa za kuvanje ušle u Gazu prvi put od marta. Ostala pomoć koja stiže uključuje brašno, voće i meso.

Šef humanitarne organizacije UN Tom Flečer potvrdio je da su kamioni sa humanitarnim tovarom počeli da stižu u Pojas Gaze tokom dana.

On je dodao da količina pomoći još nije dovoljna i da se UN nadaju da će biti povećana u narednim danima i sedmicama.

"Pobjeda na svim frontovima"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu proglasio je pobjedu Izraela na svim frontovima, ali je rekao da će neki od njegovih neprijatelja pokušati da povrate snagu da bi ponovo napali jevrejsku državu.

"Zajedničkim naporima postigli smo kolosalne pobjede - pobjede koje su zadivile čitav svijet. I želim da kažem da gdje god smo se borili, pobijedili smo. Istovremeno, moram da vam kažem da kampanja nije završena", rekao je Netanjahu u obraćanju naciji.

On je dodao da još postoje veoma ozbiljni bezbjednosni izazovi koje je potrebno prevazići.

"Neki od naših neprijatelja pokušavaju da se oporave da bi nas ponovo napali, ali mi kažemo - spremni smo", naglasio je Netanjahu.

Tagovi

Benjamin Netanjahu Gaza humanitarna pomoć

