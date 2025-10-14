logo
Prva slika srpskog državljanina koji je proveo dvije godine u zarobljeništvu Hamasa

Prva slika srpskog državljanina koji je proveo dvije godine u zarobljeništvu Hamasa

Autor V.K. Izvor mondo.rs
0

Idit Ohel je objavila sliku sa sinom koji je proveo dvije godine u ratnom zarobljeništvu.

Prva slika srbina koga je zarobio pa oslobodio hamas Izvor: Twitter/Eran Efrat

Idit Ohel, majka Alona Ohela, mladića srpsko-izraelskog porijekla, objavila je fotografiju sa sinom i ostatkom porodice nakon što je njen sin vraćen kući jer je proveo 738 dana u ratnom zarobljeništvu. Idit se zahvalila narodu Izraela i svima koji su bili uz nju dvije godine koliko je bila bez sina koji je bio talac Hamasa, palestinske militantne organizacije.

Da podsjetimo, primirje Izraela i Hamasa potpisao je američki predsjednik Donald Tramp u ponedeljak 13. oktobra u Egiptu u popularnom i poznatom ljetovalištu Šarm el Šejk. Idit Ohel je objavila sliku sa sinom na društvenim mrežama.

"Želim da zahvalim narodu Izraela, svima koji su bili tu za mene, kako bi mogao da se vrati kući živ", navela je Idit Ohel.

Spomenula je i premijera Izraela Benjamina Netanjahua i američkog predsjednika Donalda Trampa. Alon Ohel je oslobođen zajedno sa još 19 talaca koje je Hamas držao u Pojasu Gaze nakon početka rata koji je izbio u subotu 7. oktobra 2023. godine kada je lansirano 5.000 projektila iz Pojasa Gaze nakon čega je Hamas upao na jug zemlje i počinio masakr na muzičkom festivalu "Supernova", a kidnapovali su i veliki broj mladića i djevojaka.

