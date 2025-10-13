logo
Vratili samo 4 tijela zarobljenika: Izrael optužio Hamas za prekid mirovnog sporazuma

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Izrael je optužio Hamas za kršenje sporazuma o prekidu vatre u Gazi, jer su samo četiri od 28 tijela talaca vraćena Izraelu.

hamas vratio samo 4 od 28 tijela zarobljenika Izvor: Profimedia

Ministar odbrane Izrael Kac upozorio je Hamas da će se svako odlaganje ili namjerno izbjegavanje vraćanja tijela talaca smatrati grubim kršenjem sporazuma i da će na to biti odgovoreno.

Izraelska vojska je saopštila da je Crveni krst obavijestio vojsku da je prije nekog vremena preuzeo dva kovčega sa tijelima talaca ubijenih u južnoj Gazi.

Crveni krst sada donosi kovčege trupama Izraelske vojske unutar enklave, gdje će se održati ceremonija koju će voditi vojni rabin.

Posmrtni ostaci će potom biti identifikovani.

Svi živi taoci u Gazi su oslobođeni iz zatočeništva Hamasa i vraćeni u Izrael, ali se očekuje da će posmrtni ostaci 28 zarobljenika biti vraćani u etapama.

Neki od kombija sa palestinskim zatvorenicima koji su pušteni iz izraelskih zatvora stigli su prije nekog vremena u Ramalu na Zapadnoj obali.

Prema postignutom sporazumu, Izrael će osloboditi oko 250 palestinskih zatvorenika osuđenih na doživotne kazne zatvora i više od 1.700 Palestinaca pritvorenih od početka rata u Gazi 2023. godine, uključujući sve žene i maloljetnike, podsjeća "Raša tudej".

Izrael hamas zarobljenici tijelo

